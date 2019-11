Iti garantam ca vei dori sa cumperi unul dintre aceste 5 lavoare sub 400 lei!

Cel mai bine ar fi sa vizionati si magazinele online de constructii si de amenajari interioare, pentru ca veti gasi tot ceea ce aveti nevoie la preturi foarte bune. Pentru a va veni in ajutor, astazi o sa va prezentam cinci lavoare superbe si calitative cu preturi sub 400 lei. Pregatiti?

Ideal Standard Tempo Lavoar 61x45 cm este un lavoar modern, ce se potriveste in orice baie, indiferent de design-ul ei. Este fabricat din ceramica alba de cea mai buna calitate si are dimensiuni generoase. Pe marginile lui puteti depozita diferite produse cosmetice sau suporturi pentru sapun sau periute de dinti, fara probleme. Este un lavoar care se monteaza exclusiv pe un mobilier adaptat special pentru el (nu poate fi montat pe perete) si are o garantie de 25 de ani. Daca sunteti in cautarea unui lavoar care sa arate bine, sa fie calitativ si sa reziste zeci de ani, acesta este cel mai potrivit pentru voi.

Pentru baile cu dimensiuni reduse, aveti nevoie de un lavoar mic, dar care sa va ofere tot confortul in momentul in care il folositi. De aceea, va recomandam Ideal Standard Connect Cube lavoar 40x36 cm. Este un lavoar versatil, care se poate monta atat pe mobila, dar si pe un semipicior, oferindu-va libertatea de care aveti nevoie, astfel incat sa va amenajati baia asa cum doriti. Este prevazut cu preaplin, are un orificiu central pentru baterie si este realizat din ceramica alba. Si acesta are o garantie de 25 de ani.