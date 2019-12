 Noile tendinte pentru nuntile anului 2020

Invitatii de nunta Deluxe Cards

Invitatiile de nunta reflecta tendintele modei 2020, iar printre acestea se numara si cele create de Deluxe Cards, realizate intr-un stil modern si sofisticat si din materiale in contrast. In acest an, la moda este culoarea roz stralucitor, albastrul pal, zmeura si diverse nuante de verde. La decorarea nuntilor, accentul se pune pe sofisticarea aristocratica, astfel incat culorile selectate ar trebui sa fie blande si naturale. Atunci cand creaza invitații de nunta, designerii folosesc roz delicat care se potriveste cu florile de primavara, bleu si verde care se aseamana cu blandetea apei de mare si nuante luminoase de fructe exotice. Cu toate acestea, culorile insorite, saturate isi gasesc in continuare aplicatia in design.

Nuante de pudra dominante

Nunta la moda 2020 este o combinatie de nuante de pudra, dominate de natura, iar iubitorii de accente spectaculoase, pot ramane la albastru profund sau rosu aprins in pete de culoare. Sa nu uitam de impregnarile stralucitoare care trebuie utilizate intr-o maniera dozata, pentru a nu incalca armonia si rafinamentul. Un exemplu de gust impecabil sunt invitatiile de nunta in culori monocrome de alb stralucitor, roz pal, verde smarald sau in combinatie cu nuante apropiate. Celor carora nu le place sa aleaga si sa creeze o singura paleta de culori, sunt sfatui sa opteze pentru invitatii nunta cu accente, precum plante decorative sau flori colorate, de exemplu trandafiri. Astfel de invitatii ocupa o pozitie de lider in 2020 si nu vor iesi niciodata din moda, oferind sarbatorii o nota de eleganta si originalitate.