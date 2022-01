(P) 5 rochii elegante cu care vei face senzatie la o nunta

Tinuta festiva poate fi un alt aspect care sa-ti amplifice toate trairile actuale, iar orice secunda in alegerea acesteia inseamna timp pretios si atentie la detalii. Alegand JojoFashion vei putea gasi in cel mai scurt timp numeroase rochii elegante de calitate, la cele mai mici preturi de pe piata, rochii deosebite importate din cele mai renumite tari ale industriei fashion de la ora actuala, fie rochii romanesti care pot fi cu usurinta personalizate dupa conformatia corpului tau.

Te invitam sa descoperi 5 modele de rochii cu care poti sa te pregatesti de marea petrecere:

Rochia Merida

Pentru domnisoarele de onoare si nu numai, rochia Merida va scoate cu succes in evidenta frumusetea naturala a doamnelor si domnisoarelor care se afla in cautarea unei rochii elegante. Bineinteles, aceasta poate face parte din alegerea oricarei invitate, fiind un model potrivit pentru astfel de ocazii. Intreaga ei stralucire se bazeaza pe simplitatea modelului prevazut cu un cordon stralucitor reglabil, care-ti permite sa o accesorizezi cu succes dupa bunul plac. De asemenea, rochia este confectionata din satin si prezinta maneci lungi ample, alaturi de o fusta cu terminatie incretita, ce reflecta feminitate.

Rochia din dantela Cosette

Rochia Cosette ar putea deveni sufletul pereche atat pentru invitate, cat si pentru cele care doresc o rochie alba, feminina si eleganta, pentru cununia civila sau o nunta discreta in aer liber. Dincolo de faptul ca o gasesti la JojoFashion la un pret special, aceasta rochie pune in evidenta silueta prin croiul mulat pe corp care este imbracat in dantela fina. Un detaliu de efect vei regasi in partea de sus unde, umerii sunt lasati goi iar mainile sunt invaluite asemeni bustului, intr-un volan dantelat, pentru un plus de senzualitate.

Rochia cu volane Sheila

Daca dorinta ta de la rochia de eveniment este sa dispuna de un material cat mai fin si placut cu pielea, respectiv de numeroase volane prin care sa te simti eleganta si sa poti fi in centrul atentiei, rochia Sheila va fi raspunsul la toate solicitarile tale. Este disponibila in 5 nuante si o marime universala, iar croiul deosebit dispune de maneci lungi din voal care au la terminatia acestora doua randuri ample de volane tip clopot. Decolteul este unul discret, rotund, iar dimensiunea este maxi. Aceasta rochie nu lasa la vedere acele zone pe care iti doresti sa le ascuzi si, ca prin urmare, te va ajuta sa te simti ca o adevarata printesa la o nunta si nu numai.

Rochia Alicia

Din seria rochiilor elegante si de efect nu poate lipsi rochia Alicia, disponibila de asemenea intr-o varietate de culori. Aceasta rochie este o alegere extrem de confortabila datorita croiului amplu, prevazut cu pliseuri la nivelul fustei si o bluza cu maneci bufante. Dar nu e mai prejos nici in ceea ce priveste versatilitatea. O poti accesoriza in nenumarate moduri, indiferent de sezon, astfel incat sa se potriveasca perfect cu momentul zilei in care are loc evenimentul, fie cu starea ta de spirit si de ce nu, sa o poti purta la mai multe ocazii diferite.

Rochia eleganta Berda

Iar pentru iubitoarele de detalii indraznete si sexy, rochia Berda va ajuta sa straluciti si mai tare cu ocazia unui eveniment special. Modelul este pe deplin unul potrivit femeilor excentrice sau celor care doresc sa-ti evidentieze sex-appealul, dat fiind umerii dezgoliti, decolteul generos si despicatura de la nivelul piciorului.

