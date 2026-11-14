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Care sunt șansele să întâlnești dragostea adevărată, potrivit unui calcul matematic. Ce au descoperit cercetătorii

Experții au dezvăluit care sunt șansele să întâlnești dragostea adevărată, potrivit unui calcul matematic și ce se întâmplă cu iubirea după 65 de ani.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 13:15 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 17:23
Experții au calculat care sunt șansele să găsești dragostea adevărată și de ce factori trebuie să ții cont | Shutterstock
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Un studiu recent a constatat că șansa de a găsi dragostea e de doar 1 la 562, dacă lași totul exclusiv pe seama destinului.

Dar, potrivit unui nou studiu, există mai multe lucruri pe care le poți face pentru a îmbunătăți aceste șanse, scrie Daily Mail.

Printre acestea se numără ieșitul în oraș după program și înscrierea pe platformele de dating, printre altele.

În total, experții au analizat 18 factori care influențează șansele să găsești dragostea adevărată.

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Care sunt șansele să întâlnești dragostea adevărată, potrivit unui calcul matematic

Cercetătorii de la Universitatea din Bath au calculat șansele de a te îndrăgosti cu ajutorul celebrei matematiciene Rachel Riley. Cercetătorii și-au bazat calculele pe 18 factori cheie, inclusiv locația, vârsta dorită, atractivitatea fizică și statutul relațional.

Potrivit datelor, o discuție la sală pot să îți crească șansele de a găsi partenerul ideal cu 15%. Ieșitul în oraș după muncă le crește cu 16%. Cea mai mare îmbunătățire a șanselor s-a dovedit a fi întâlnirea cu oameni prin intermediul site-urilor de întâlniri, cu o creștere de 17%, scrie The Hits.

Întâlnirea prietenilor unor prieteni (4%) și prezentarea făcută de membrii familiei (1%) s-au dovedit a fi rutele cele mai puțin eficiente în găsirea dragostei.

Din păcate, experții au descoperit că doar 84.440 de oameni din Marea Britanie corespund cerințelor romantice ale unei persoane obișnuite, dintr-o populație adultă de peste 47 de milioane. Acest lucru echivalează cu doar 1 la 562.

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„Când tragem linie, iubirea e într-adevăr un joc al numerelor,” susține Riley. „Evident, cu cât depui mai mult efort să întâlnești mai mulți oameni, cu atât șansele tale de succes romantic sunt mai mari.”

„Dar, după cum sugerează datele noastre, șansele în dragoste pot scădea drastic atunci când devenim prea exigenți în privința vârstei, locației, aspectului fizic și chiar a preferințelor legate de animalele de companie,” a continuat experta.

Pentru studiu, cercetătorii au colaborat cu eHarmony și au descoperit că cel mai mare impact asupra șanselor de a găsi dragostea îl are vârsta, scrie Tirana Post.

Ce factori pot determina succesul în dragoste

Persoana singură medie caută cel mai probabil un partener cu vârsta cuprinsă între 35 și 47 de ani. În Marea Britanie, unde a fost realizat studiul, doar 17% din populație intră în această categorie.

Atractia fizică s-a clasat pe locul al 2-lea ca importanță, aspect scos la iveală printr-un experiment cu galerii foto.

Cercetătorii au rugat membri ai publicului să evalueze imagini cu diverse persoane pe baza aspectului. Fără să ia în considerare alți factori, cum ar fi genul și vârsta, rezultatele au arătat că rata de atracție reciprocă e de 18%.

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Studiul a mai arătat că, deși 1 din 3 persoane din Marea Britanie e singură, 15% dintre cei care se consideră implicați într-o relație admit, de asemenea, că sunt în căutarea uneia noi.

Acest lucru sugerează că lipsa compatibilității romantice e o problemă comună pentru multe cupluri.

Ce grupă de vârstă are cele mai mari șanse să găsească dragostea adevărată

Deși s-ar putea să ți se pară mai greu să găsești dragostea pe măsură ce înaintezi în vârstă, cercetătorii au descoperit că grupa de vârstă cu cele mai bune șanse a fost cea de 65-74 de ani, cu șanse de 1 din 304.

Grupa de vârstă cu cele mai dificile șanse e cea de 18-24 de ani, care se confruntă cu șanse de a-și întâlni sufletul pereche de doar 1 din 1.024.

Rezultatele au relevat, de asemenea, diferențe majore între zonele din Marea Britanie. Cei din zone mai urbane, cum ar fi Londra, au avut șanse mult mai bune (1 din 394) decât oamenii din zonele rurale, cum ar fi Țara Galilor (1 din 649).

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