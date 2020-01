Storel.ro – cel mai nou marketplace din România

. Practic, ușor de folosit, bazat pe un sistem de funcționalitate simplu, acest marketplace este locul care-ți permite să faci cunoștință cu diferite persoane, prin intermediul produselor pe care alegi să le vinzi sau să le cumperi. Iar dacă nu ai auzit de Storel.ro, află că nu este doar un simplu marketplace, ci este ceva mai mult de-atât.

Ce diferențează Storel de alte marketplace-uri din România? De ce este atât de cotat și folosit, chiar dacă se numără printre cele mai noi locuri unde poți vinde sau cumpăra ceea ce te interesează? În rândurile care urmează, te vei convinge cu privire la un aspect foarte important și anume

De ce merită să vând pe Storel? – una dintre cele mai frecvent întâlnite întrebări.

În primul și în primul rând, profesionalismul acestui marketplace se poate remarca prin costuri. Costuri care, bineînțeles, nu doar că tind spre zero, ci chiar sunt zero. Ai, așadar, costuri zero de publicitate, de promovarea produselor tale ocupându-se echipa de experți și specialiști. Fără costuri suplimentare! Storel îți asigură gratuitate, fără dar și poate!