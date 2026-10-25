Țările în care ora nu se schimbă niciodată. De ce milioane de oameni nu trebuie să dea ceasurile înainte sau înapoi

În timp ce românii dau ceasurile înapoi cu o oră, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, milioane de oameni din alte colțuri ale lumii nu trebuie să facă nicio modificare.

Japonia, China, India și alte țări folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului. Mai mult, există chiar și regiuni din Statele Unite care nu respectă schimbarea sezonieră a orei.

România a trecut la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026. Ceasurile au fost date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 a devenit ora 03:00. Deși românii sunt obișnuiți cu această schimbare, în numeroase țări din lume oamenii nu trebuie să își modifice ceasurile nici primăvara, nici toamna. Schimbarea sezonieră a orei nu este o regulă universală. Există țări care au renunțat la acest sistem în urmă cu zeci de ani, dar și state care nu l-au adoptat niciodată. Potrivit www.timeanddate.com, în 2026 există 178 de țări și teritorii în care ora nu se schimbă sezonier în nicio regiune. Printre acestea se numără unele dintre cele mai populate țări ale lumii.

Țările în care ora nu se schimbă nici primăvara, nici toamna

Japonia este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Locuitorii țării folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Totuși, Japonia a experimentat schimbarea sezonieră a orei între 1948 și 1951. Ulterior, autoritățile au renunțat la acest sistem, iar ceasurile nu au mai fost modificate. Potrivit www.timeanddate.com, ultima schimbare sezonieră a orei în Japonia a avut loc în septembrie 1951.

China este un alt exemplu interesant. Deși se întinde pe o suprafață uriașă, țara folosește oficial un singur fus orar, iar ceasurile nu sunt modificate în funcție de anotimp. Nici India nu aplică ora de vară. Țara folosește aceeași oră oficială pe tot parcursul anului, după ce a renunțat la schimbarea sezonieră în 1945. Pe lista statelor care nu schimbă ora se află și Islanda, Rusia, Turcia, Brazilia, Argentina, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

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Există locuri din Statele Unite unde ora nu se schimbă

Situația este diferită în Statele Unite, unde majoritatea regiunilor aplică schimbarea sezonieră a orei. Există însă două excepții importante: Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona. Locuitorii acestor regiuni nu trebuie să își dea ceasurile înainte sau înapoi, indiferent de anotimp. Potrivit www.timeanddate.com, Hawaii nu mai aplică ora de vară din 1945. În Arizona există totuși o particularitate: teritoriile Navajo respectă schimbarea sezonieră a orei, spre deosebire de cea mai mare parte a statului.

De ce unele țări au renunțat la schimbarea orei

Schimbarea sezonieră a orei a fost introdusă pentru a folosi mai eficient lumina naturală în anumite perioade ale anului. Cu toate acestea, beneficiile sistemului diferă în funcție de poziția geografică. În țările situate aproape de Ecuator, durata zilei variază foarte puțin de-a lungul anului. Din acest motiv, modificarea ceasurilor nu aduce aceleași avantaje ca în regiunile aflate la latitudini mai mari. Conform www.timeanddate.com, mai puțin de 40% dintre țările lumii folosesc în prezent schimbarea sezonieră a orei. De-a lungul timpului, peste 140 de țări au experimentat acest sistem, însă aproximativ jumătate dintre ele au renunțat ulterior la el.

România a trecut deja la ora de iarnă

În România, trecerea la ora de iarnă a avut loc duminică, 25 octombrie 2026. Ceasurile au fost date înapoi cu o oră, iar ziua de duminică are 25 de ore. Această schimbare face ca diminețile să beneficieze de mai multă lumină naturală, în timp ce seara se întunecă mai devreme. În schimb, pentru locuitorii Japoniei, Chinei, Indiei și ai multor altor țări, trecerea de la un anotimp la altul nu presupune nicio modificare a ceasurilor.