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Schimbarea orei din 25 octombrie 2026 ne afectează creierul. Ce se întâmplă în organism, deși dormim o oră în plus

Ora de iarnă 2026 poate influența somnul și ceasul biologic. Ce efecte are schimbarea orei asupra creierului și cât durează adaptarea.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:58 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 11:30
Curând trecem la ora de iarnă | pexels
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România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Deși mulți români se bucură că vor dormi mai mult, specialiștii atrag atenția că schimbarea programului poate influența ceasul biologic, somnul și capacitatea de concentrare. Iată ce se întâmplă în organism și cât poate dura adaptarea!

Când se schimbă ora în România

Trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026.

Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 devine 03:00. Prin urmare, ziua de duminică va avea 25 de ore, iar oamenii vor putea dormi mai mult, dacă își păstrează programul obișnuit de culcare, potrivit timeanddate.com.

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De ce schimbarea orei ne influențează creierul

Organismul uman funcționează după un mecanism intern numit ritm circadian, care reglează alternanța dintre somn și starea de veghe. Acesta este coordonat de o regiune a creierului și influențează mai multe procese, printre care temperatura corpului și secreția unor hormoni.

Atunci când se schimbă ora oficială, programul după care ne organizăm activitățile nu mai coincide temporar cu ritmul intern al organismului. Chiar dacă diferența este de numai 60 de minute, corpul are nevoie de timp pentru a se adapta la noul orar, potrivit Ministerului francez al Învățământului Superior și Cercetării.

De ce o oră dormită în plus nu înseamnă neapărat odihnă

Deși în noaptea de 24 spre 25 octombrie putem dormi teoretic o oră în plus, organismul nu își modifică imediat ritmul biologic. Din acest motiv, unele persoane se pot trezi mai devreme decât și-ar dori sau pot avea dificultăți în a adormi la ora obișnuită.

Schimbarea programului poate duce, temporar, la un somn mai puțin odihnitor. Așadar, faptul că ziua are 25 de ore nu înseamnă automat că toată lumea se va simți mai odihnită, potrivit Agerpres.

Modificarea ritmului de somn poate avea efecte diferite de la o persoană la alta. Printre manifestările care pot apărea se numără oboseala, iritabilitatea, scăderea atenției și dificultățile de concentrare. Unele persoane pot observa și schimbări ale calității somnului.

Aceste efecte nu sunt resimțite de toată lumea și nici nu au aceeași intensitate. Potrivit cercetătorilor de la Institutul Național Francez pentru Sănătate și Cercetare Medicală, organismul se poate adapta la schimbarea orei într-un interval cuprins, în general, între o zi și o săptămână.

Potrivit presse.inserm.fr, copiii mici, adolescenții, persoanele în vârstă și cele care lucrează în ture de noapte pot întâmpina mai multe dificultăți. De asemenea, adaptarea poate fi mai complicată pentru persoanele care au deja probleme cu somnul.

Ne adaptăm mai ușor la ora de iarnă decât la cea de vară?

Trecerea la ora de iarnă este considerată, în general, mai ușor de tolerat decât cea din primăvară. Motivul este simplu: în octombrie, ceasurile se dau înapoi, iar oamenii au posibilitatea de a dormi o oră în plus. În schimb, primăvara, trecerea la ora de vară presupune pierderea unei ore de somn.

Totuși, revenirea la ora standard nu elimină complet efectele asupra ritmului circadian. Organismul are nevoie să își sincronizeze programul de somn cu noul orar, iar procesul poate fi diferit în funcție de obiceiurile fiecărei persoane.

Cum ne putem adapta mai ușor la schimbarea orei

Câteva obiceiuri simple pot contribui la reducerea disconfortului din primele zile. Specialiștii recomandă menținerea unui program regulat de somn și, dacă este nevoie, modificarea treptată a orei de culcare și de trezire.

De asemenea, este util să avem un dormitor liniștit și confortabil și să evităm folosirea ecranelor înainte de culcare. Expunerea la lumina naturală dimineața ajută la sincronizarea ceasului biologic, motiv pentru care timpul petrecut în aer liber poate fi benefic după schimbarea orei.

Lumina naturală are un rol important în reglarea ritmului circadian. Odată cu trecerea la ora de iarnă, răsăritul și apusul sunt afișate mai devreme pe ceas, iar distribuția luminii pe parcursul zilei se modifică în raport cu programul nostru.

De ce nu a fost eliminată schimbarea orei sezonieră a orei

Deși la nivelul Uniunii Europene au existat discuții privind renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an, sistemul actual este în continuare aplicat. Nu a fost adoptată o decizie definitivă care să pună capăt acestei practici.

Astfel, România continuă să treacă la ora standard în ultima duminică din octombrie și la ora de vară în ultima duminică din martie, potrigit Digi24.

Citește și: Ora de iarnă 2024. Când se va face trecerea la ora de iarnă și ce efecte are schimbarea asupra corpului nostru

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