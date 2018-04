4 motive pentru a cheltui bani pe călătorii

Când ai fost ultima data în vacanță? Ce destinații de călătorie ai în minte, dar nu știi când le vei concretiza? De câte ori ai amânat o excursie pentru că au fost alte priorități financiare (înlocuirea mobilei, o mașină nouă)?

O fericire profundă te cuprinde nu atunci când îți achizitionezi un model nou de smartphone, ci când te bucuri de experiențele unei călătorii.

Cheltuielile nu se opresc niciodată, astfel ca amânarea excursiei mult visate sub pretextul lipsei de bani nu este de preferat. Grație câtorva aspecte disponibile astăzi, călătoriile pot fi mai accesibile decât ți-ai fi imaginat.

Salvatoare sunt rezervările de avion făcute din timp, alegerea extrasezonului, cazarea la hostel, un credit rapid pentru suplimentarea financiară și lista poate continua.

Mai jos ai patru motive pentru care să alegi plecarea, în locul altor cheltuieli.

1. Experiențele valorează mai mult decât lucrurile materiale

Cu siguranță ești foarte încântat de noul smartphone pe care tocmai l-ai achiziționat. Cu toate acestea, el nu îți poate oferi la fel de multa fericire ca atunci când călătorești în locuri noi, întalnești oameni noi, experimentezi aventura și încerci noi preparate culinare.

În plus, nu este o regulă că trebuie să cheltui sume mari de bani pentru a avea o experiență de călătorie senzațională. Așadar, ia din când în când o pauza de la job, de la viața liniara de zi cu zi și evadează într-o călătorie. Dacă nici tu, nici partenerul nu aveți economii finaciare, un credit rapid poate fi soluția.

2. Dacă fericirea înseamnă călătorii, atunci putem afirma că banii pot cumpăra fericirea

Există o emoție asociată cu achiziția lucrurilor pe care visezi să le iei, însă aceasta dispare în cele din urmă. Amintirile unei călatorii te urmăresc plăcut și te vor face să zâmbești indiferent că a trecut un an de atunci sau zece. În plus, senzația de la fața locului, atunci când te afli in fața operei de arhitectură pe care ți-ai dorit să o vezi sau a peisajului fabulos, până atunci văzut doar în poze, te va face să exclami: A meritat!

Lucrurile materiale au o durată scurtă de viață, odată ce și-au atins scopul ele nu mai sunt în atenția noastră. În schimb, amintirile dintr-o călătorie te vor însoți mereu.

3. Călătoriile, cea mai bună terapie

Nu mai este de mult o noutate stresul de care avem parte la job. Mulți dintre noi stăm peste program și în plus experimentăm și task-uri cu deadline-uri limită sau situații de criză. Ți s-a întâmplat să te întorci furios acasă din cauza șefului?

Ia în considerare câteva zile de concediu. Nimic nu ameliorează stresul la fel de mult ca o călătorie. Schimbarea peisajelor, a oamenilor, a vremii, obiectivele turistice explorate vor oferi o altă preocupare minții și îți vor umple sufletul.

4. Călătoriile ne ajută să ne descoperim mai bine

O călătorie înseamnă noi situații și provocări. Nu știi niciodată ce aptitudini ai și ce ești capabil să faci până când nu te afli în fața acestor situații pe care nu le-ai mai întâlnit. Conversația cu o persoană dintr-o altă țară, găsirea rutei celei mai scurte spre obiectivul dorit, parcurgerea cu succes a unui traseu montan sunt lucruri care întăresc încrederea în sine și îți vor oferi abilități de a face față vieții mai bine.

Indiferent că ai ales o plecare de weekend sau pentru o săptămână ori mai mult, experiențele din călătorii, cu prietenii sau familia, fac ca banii să merite până la ultimul bănuț.

Data viitoare când vrei să îți faci un cadou, optează pentru un bilet de avion. Călătorie plăcută!