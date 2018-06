7 motive pentru care trebuie sa pleci intr-un circuit

Pentru foarte multi dintre romani, mai putin obisnuiti poate cu aventurile la mare departare sau cu excursiile indelungate prin tara sau prin strainatate, a pleca intr-un sejur sau intr-un circuit este cam acelasi lucru. Evident ca la o mica cercetare prin DEX vei observa clar diferenta dintre cele doua cuvinte si vei intelege de ce ar trebui sa nu le mai confunzi niciodata.

Daca pana acum plecai intr-un sejur prin Grecia sau prin Roma si iti petreceai timpul la soare sau admirand monumente istorice si te intorceai in tara unde spuneai prietenilor ca ai fost intr-un circuit, e timpul sa constientizezi faptul ca un circuit inseamna un traseu mai mult sau mai putin circular, care are puncte obligatoriu de atins si care te aduce la intoarcere in punctul de plecare. De exemplu, ai putea sa te interesezi despre circuitele in PORTUGALIA de pe karpaten.ro si sa te bucuri de o altfel de experienta.

Iata cateva motive care te pot face sa pleci chiar acum intr-un circuit:

Vei avea ocazia sa vezi o multime de locuri intr-un timp foarte scurt. Poate vei fi cam infometat pentru ca nu este o excursie de relaxare, ci una de forta, in care mergi foarte mult si mananci pe apucate, dar multimea de fotografii pe care le vei face te vor multumi, cu siguranta, tot restul vietii tale. Vei fi un turist de circuit si cam atat, adica nu vei sta la soare si nu vei acumula kilograme in plus;

Intr-un circuit pe care doresti sa-l faci cu masina personala alaturi de familie trebuie sa fii un bun organizator si sa-ti planifici in cele mai mici detalii toate punctele turistice pe care le vei atinge. Pare destul de greu, dar e o idee buna pentru ca vei avea ocazia sa descoperi oamenii de langa tine pusi in ipostaze diverse. Daca vrei insa un circuit organizat de o agentie, poti achizitiona de aici ceea ce iti doresti fara niciun fel de probleme.

O astfel de calatorie iti va aduce numeroase satisfactii in orice domeniu, asa ca e foarte bine sa o pui in practica. Compania este foarte importanta intr-un circuit si te va lega si mai mult de persoana in cauza, dar gandeste-te bine inainte cu cine vrei sa mergi si elimina din start ideea ca ai putea sa-ti iei copiii sau bunicii. Acest tip de distractie nu e pentru oricine. Problemele de sanatate si lipsa rabdarii nu fac casa buna cu drumurile lungi;



Mijlocul de transport intr-o astfel de calatorie este autocarul, in special, adica vei avea timp suficient sa privesti pe fereastra peisajele fabuloase, sa asculti cu placere indicatiile ghidului, mai ales daca este un tip ce face aceasta meserie cu patos, sa vizionezi diferite filme documentare despre tinuturile strabatute. Nu vei sti cand trec sutele sau miile de kilometri deoarece plictiseala nu-si va face aparitia, cu siguranta;

Ai posibilitatea sa faci cunostinta cu persoane agreabile, cu o cultura generala vasta, iar aceasta prietenie sa-ti dea ocazia sa pleci in alte circuite cu oameni care vor sti sa aprecieze si sa respecte locurile si oamenii. Desigur, se poate intampla sa dai si peste persoane care vorbesc intr-una, care nu tin cont de indicatiile ghidului, dar uneori totul tine doar de noroc. Restul amintirilor vor fi extrem de placute;

De obicei, intr-o astfel de calatorie nu vei avea parte decat de partea buna a lucrurilor: admirarea privelistilor, fotografiatul, savurarea diferitelor feluri de mancare, discutiile cu oamenii etc. De exemplu, nu te vor interesa: sofatul, taxele de parcare, costul carburantului, distantele sau alte probleme ce tin de organizare;

Cazarea nu va fi un prilej de plangere pentru un turist de circuit pentru ca, in general, revenirea la hotel se va face seara, dupa o zi plina de obiective de vizitat, asa ca vei fi obosit si nu vei vedea in fata ochilor decat salteaua pe care te vei odihni pana a doua zi dimineata, cand iarasi vei pleca la drum.

In concluzie, un turist adevarat trebuie sa mearga intr-un circuit macar o data in viata. Experientele traite si amintirile adunate vor fi numeroase si extrem de placute.