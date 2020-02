Aboneaza-te la newsletter-ul Komsi Travel si descopera cele mai noi oferte last minute Egipt!

De asemenea, copiii au o multitudine de optiuni la dispozitie, incepand cu Aquapark-urile fascinante, pana la lectiile de scuba diving, camerele de gaming sau piscinele cu zone dedicate celor mici! Nici adultii nu sunt uitati, avand posibilitatea de a se relaxa la un centru spa sau de a se mentine in forma intr-una din multele sali de fitness.

Iar daca tot am vorbit de mentinerea in forma, cu siguranta vei avea nevoie de asa ceva dupa ce gusti din preparatele delicioase atat locale, cat si internationale. Toate acestea pot varia in functie de pachetul ales, asa ca nu mai sta pe ganduri si cauta pe site-ul Komsi Travel cele mai incitante oferte last minute Egipt!

Spre exemplu, hotelul Sunrise Royal iti ofera o multitudine de facilitati, iar asezarea sa in inima Golfului Makadi (una dintre cele mai bune zone pentru snorkeling si scufundari) este perfecta pentru o vacanta relaxanta de familie. Fiecare dintre camerele hotelului este dotata cu balcon sau terasa, baie cu cada sau dus, uscator de par, Wi-Fi gratuit, TV satelit, telefon, seif, aer conditionat, minibar si facilitati de preparare pentru ceai sau cafea.

De asemenea, daca esti hotarat sa profiti de aceasta oferta last minute Egipt, vei beneficia si de alte avantaje, precum multiple restaurante, baruri si snack-baruri, piscine exterioare, Aquapark cu 18 tobogane, Wi-Fi gratuit in toate spatiile, animatie, show-uri live, activitati sportive (aqua aerobic, polo pe apa, darts, boccia, aerobic, tai-chi, yoga, volei, minigolf, tenis de masa, fotbal pe plaja, tir cu arcul), sala de gimnastica, centru de Spa sau salon pentru infrumusetare.

Cine nu isi doreste sa fie acum pe plaja, cu un cocktail in mana, probabil ca nu a aflat inca de aceste oferte last minute Egipt de la Komsi Travel! Preturile variaza pe parcursul anului, asa ca aboneaza-te la newsletter, afla din timp de ofertele last minute Egipt si vino alaturi de Komsi intr-o aventura de neuitat!