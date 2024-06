Ce a pățit o familie în vacanța de Rusalii petrecută la un hotel all inclusive de pe litoralul românesc:„Au reușit să ne gonească”

Minivacanța de Rusalii a strâns mulți turiști pe litoralul româneasc. Nu puțini au fost cei care au plecat nemulțumiți.

Sărbătoarea de Rusalii a venit cu o minivacanță mult așteptată de români. Aceștia și-au făcut planuri din timp pentru a petrece timp în familie. Potrivit autprităților, weekendul de Rusalii din acest an a fost „cel mai bun”, încasările fiind peste 16 milioane de euro, doar din cazări.

Cei mai mulți au ales ca destinație stațiunile de la malul Mării Negre. O familie formată din doi adulți și trei copii a ales să se relaxeze în acel weekend prelungit într-un hotel cu servicii all inclusive din stațiunea Saturn.

Prin ce experiență greu de uitat a trecut familia în minivacanța de Rusalii pe litoralul românesc

Potrivit unei surse, părinții au ales să revină în stațiunea Saturn după aproximativ 25 de ani. Conform datelor ANAT - Asociația Națională a Agențiilor de Turism, aceasta este una dintre stațiunile cu prețuri accesibile de pe litoralul autohton.

Ei au optat pentru un apartament într-un hotel all inclusive, unde, pentru două nopți de cazare, au plătit 2.850 de lei. Aceștia au achitat în avans 1.600 de lei, iar la cazare au achitat încă 1.250 de lei.

Minivacanța lor s-a transformat rapid într-un coșmar. Motivele pentru care aventura a luat o întorsătură atât de urâtă

„Pe la ora 10:30 suntem anunțați că este gata apartamentul care, exceptând apa care curgea din cădița de la baie, scurgerea care era ruginită, canapeaua extensibilă care ziceai că se rupe, un singur scaun pe balcon, televizorul care prindea purici, nu programe, a fost ok, deoarece nu suntem pretențioși”, declară familia.

Până la ora la care trebuiau să se cazeze, cei cinci au stat pe plajă. Întorși la hotel, la recepție li s-a spus că trebuie să achite încă 2.800 de lei, pe lângă avansul deja plătit.

„Ni se cer încă 2.800 de lei, în afară de avans... după lungi discuții și cu mesajele avute pe telefon, ochi dați peste cap de către recepționerul-șef, se rezolvă... plătim doar 1.250 de lei”, declară ei.

Experiența prin care a trecut familia respectivă poartă numele de discriminare de preț. Termenul este folosit în situația în care acelați serviciu este taxat diferit. Acesta se regăsește și în cazul alimentelor, unde se numește dublu standard, atunci când același produs conține ingrediente diferite în funcție de țara în care se vinde.

Surprizele nu se opresc aici. Familia a întâmpinat neplăceri și la masă: „Știam că putem intra cu prânz și ieși cu mic dejun, din discuția de pe chat. Nici vorbă de așa ceva... nu se poate, ni se spune de către managerul de hotel... să îi mulțumim că ne-a făcut deja un favor și ne-a cazat mai devreme.

(...) Dacă vrem să mâncăm de prânz la ei, să achităm 60 lei/adult și 35 de lei/copil, copiii sub 8 ani având gratuitate.”

La intrarea în restaurant au fost întâmpinați de un paznic, care le-a cerut bonul, observând că nu poartă brățările specifice. Mâncare s-a dovedit o nouă dezamăgire, oamenii plecând mai mult flămânzi dela prânz.

„Trei feluri de mâncare, două ciorbe, roșii, castraveți și alte răcituri. Ne așezăm la masă... luăm ce găsim și începem să mâncăm... Când am gustat aripioarele, mi-a venit instant să vomit.. și credeți-mă nu sunt un mofturos la mâncare... Plecăm mai mult nemâncați... în speranța că seara va fi mai bine”, au relatat ei.

Cu toate acestea, la cină s-au întors în restaurantul hotelului, unde au avut parte de o nouă surpriză. O parte din mâncare era rămasă de la prânz, iar pastele erau nefierte: „Niște spaghete nefierte și niște penne la fel, crude... mâncăm niște mămăligă nefiartă cu smântână și mergem la culcare, că suntem obosiți.”

A doua zi lucrurile s-au ameliorat la micul-dejun. Familia a apreciat că meniul era variat, iar părinții i-au sfătuit pe cei mici să mănânce „că nu se știe ce surprize” îi așteaptă mai târziu.

La prânz, au observat că lucrurile s-au repetat ca în prima zi: „Vine cina de duminică - cartofi fierți în ulei, paste nefierte, aripioare la cuptor crude, șnițel din cotlet de porc din care curgea sângele, piept de pui uscat, celebra brânză cu smântână și mărar, nelipsită de la orice masă, fie mic dejun, prânz sau cină.

Prin urmare, plecăm în oraș să mâncăm de seară, după ce am achitat all inclusive, asta ca să nu culcăm copiii cu burta goală.”

În ziua plecării, nu au mai dorit să beneficieze de prânz, astfel că au cerut, în schimb, la recepție apă și suc pentru drum. Aceștia povestesc că cererea le-a fost primită tot cu ostilitate.

„Mi se răspunde, de aceeași manageră, că nu are cu ce să ne ajute, că este alegerea noastră să plecăm fără să mâncăm... Având experiența prânzurilor anterioare, zic pas, las că mâncăm acasă, sau luăm ceva de pe la o benzinărie, să ciugulim până ajungem”, povestește tatăl.

Acesta consideră că atitudinea ostilă a personalului este motivul pentru care tot mai mulți turiști aleg să-și petreacă vacanța în afara țării.

„Prin urmare, mulțumesc personalului de la recepție, de la bucătărie... care prin atitudinea respingătoare față de turiști, nu vorbesc aici doar de mine... că au reușit încă o dată să ne gonească de pe litoralul românesc. Păcat de hotel, că are potențial...” mai spune bărbatul dezamăgit.

Ce i-au sfătuit oamenii pentru viitoarele vacanțe

Potrivit sursei menționate anterior, mai mulți români au scris în comentarii la postarea bărbatului, dezvăluind întâmplări asemănătoare:

„Acum 25 de ani am pățit ceva asemănător pe litoralul românesc. Condimentat cu manele la maxim pe plajă, terase și cu 50 cm de alge în apă. Am plecat după două zile și am jurat să nu mai calc niciodată pe acolo. Nici gratis”, spune cineva.

Alții au observat că recenziile lăsate la anunțul hotelului respectiv nu erau deloc pozitive, atrăgând atenția că ar fi trebuit să ia în calcul ceea ce au scris ceilalți turiști înainte de a plănui vacanța.

„Ca sfat pe viitor, nu strică să aruncați o privire și pe recenziile de la hotelul la care urmează să faceți rezervare... Pe Google are 3,5... iar pe Booking 7,5”, scrie cineva.

„Banii nu te salvează în orice situație și oamenii ca ei sunt motivul pentru care nu mai merg în țară, la mare!... Păcat că TikTok-ul e plin de filmulețe despre ofertele lor și ce mișto e la ei!” a precizat altcineva.

„Ultimii trei ani am fost la Eforie Nord, nu a fost chiar așa de rău, dar câteodată am observat în jur nepăsarea turiștilor și a personalului de pe litoralul românesc. Să nu mai zic de mizeria de pe plaje. Anul acesta, mergem la Cap Aurora, tot all inclusive, sper să fie bine, altfel ne vom gândi de două ori când vom vrea tot în România la mare”, spune o altă persoană.

Vocea clienților este deosebit de importantă, iar acum este foarte ușor să eviți experiențele negative, fiind la un singur clic distanță.

Mulți s-au declarat „lecuiți” de litoralul românesc după ani în care facilitățile oferite și personalul nu s-au ridicat la standarde decente.

„Astfel de povești le auzim și le vedem de 20 de ani și tot nu înțelegem că e de evitat jecmăneala și jegul de la noi”, a scris cineva.

În timp ce o altă persoană a spus: „De ce mai mergeți tot la noi pe litoral? Asta nu reușesc să pricep. E ca și cum ai merge pe un drum unde cazi într-o groapă cu certitudine de fiecare dată, în loc să o iei pe altul unde poate cazi, dar poate nu.”

Mulți români compară prețurile cu cele de la vecinii bulgari, unde, în ciuda riscurilor la care se supun, consideră că vacanțele sunt mai ieftine.

„Nu m-as duce pe litoralul românesc pentru nimic in lume, și mă bucur că ați povestit experiența. Evitați litoralul românesc! Cel mai aproape sunt bulgarii, care le dau clasa hotelierilor noștri! Și au și prețuri decente...

Ți se mai fură mașina, nimic notabil. În rest, top - la bulgari!... Poate că se mai ridică mașina, că alea cu furatul sunt istorie... și dacă ți-o fură, tot ieși mai ieftin!” a spus un internaut.

După astfel de experiențe, românii aleg vacanțe în afara țării, unde pot îmbina vizitatul cu momentele de relaxare. Aceștia apreciază și faptul că este mult mai curat, iar oamenii mai politicoși.