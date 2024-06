Imaginile fierbinți cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe plajă, în vacanță. Bruneta a pus pe jar imaginația fanilor

Lavinia Pîrva, frumoasa soție a lui Ștefan Bănică, se bucură de o vacanță de vis în Porto Cervo, Sardinia, Italia.

Cântăreața a ales să plece în vacanță pentru câteva zile de relaxare, soare, plajă și plimbări pe străduțele orașului Italian Porto Cervo.

Lavinia Pîrva, silueta sexy în costum de baie

Vedeta a stat la plajpă și și-a etalat trupul cu forme de invidiat în cele mai sexy costume de baie. Lavinia Pîrva este conștientă de faptul că e posesoarea unui corp sexy, ce pune pe jar suflarea masculină atunci când se fotografiază în haine mulate.

Pentru a se menține în formă, Lavinia Pîrva e mereu atentă la alimentația aia și face mult sport pentru a se tonifia.

Frumoasa brunetă a postat multe fotografii din vacanță în care apare purtând unele dintre cele mai sexy costume de baie.

În una dintre fotografii, în care apare purtând un costum de baie roz, cântăreața a atras imediat atenția fanilor, având bustul amplu la vedere.

Lavinia Pîrva a pozat în ipostaze sexy în mare, iar costumul de baie pe care l-a ales i-a evidnețiat talia subțire ca de viespe, picioarele lungi și bustul.

Fotografia a strâns mii de reacții, iar fanii nu au ezitat să o complimenteze în secțiunea de comentarii.

“Ești superbă”

“Sexy”

“SUPERB CORP AI SI FRUMOASA ESTI”

Apoi Lavinia a postat o fotografie la malul mării purtând un costum de baie negru, care i-a evidențiat și mai mult bustul amplu.

Vedeta s-a pozat într-un peisaj de vis și nu e de mirare că radiază de fericire într-o asemenea vacanță. Se pare că artista a ales să se relaxeze după concertele pe care le-a avut în ultima vreme.

Pe lângă festivaluri și concertele sale, Lavinia Pîrva cântă și la evenimente private, iar tariful pe care îl cere nu e unul deloc ieftin.

Potrivit Cancan, Lavinia Pîrva ar avea un tarif de 2 000 de euro pentru o reprezentație solo de 45 de minute și 2 500 de euro pentru un spectacol care depășește o oră alături de trupa ei.

În prezent, Lavinia Pîrva s-a îndreptat către muzica de petrecere, iar fanii au fost extrem de receptivi cu privire la schimbare.

„Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez. Am terminat piesele noului proiect, urmează să filmez videoclipuri la toate piesele. Este destul de mult de muncă. Concerte multe în sensul acesta, muzica balcanică a prins foarte bine.” declara bruneta în urmă cu ceva timp pentru Cancan.ro.