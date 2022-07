Cea mai spectaculoasă plajă din lume, la doar o oră de România. Unde se află colțul de rai, în care muntele se întâlnește cu marea

Una dintre cele mai frumoase plaje din lume se află la doar o oră și jumătate de zbor de România. Plaja spectaculoasă a fost votată, anul acesta, drept cea mai frumoasă din Grecia, iar numărul celor care vin să o viziteze din toate colțurile lumi crește, de la an la an. Locul de poveste e o adevărată oază de relaxare și garantează pentru fotografii uluitoare.

Cea mai frumoasă plajă din Grecia, pe care turiștii nu trebuie să o rateze

Nu mai este un secret pentru nimeni că Grecia a devenit una dintre țărie preferate de turișii români. Nisipul fin și marea turcoaz atrag an de an mii de turiști din toate colțurile lumii. Fie că e vorba despre o familie cu copii sau despre un cuplu aflat în luna de miere, poporul elen are de toate pentru toți.

Myrtos Beach din Kefalonia este cu siguranță unul dintre locurile care nu tebuie să lipsească de pe lista celor care vizitează Grecia. Plaja se numără printe cele mai specaculoase din lume, iar poziționarea ei o face atât de căutată.

Myrtos a fost descrisă drept „una dintre cele mai dramatice plaje din Grecia”, datorită pietricelelor albe de pe plajă și a apei de un turcoaz ireal, care se întind pe aproape 3 kilometri, transmite visitourgreece.com.

De asemenea, tot aici a fost filmat și celebrul film, „Captain Corelli’s Mandolin”, cu Penelope Cruz și Nicolas Cage în rolurile principale.

Cum poți ajunge din România la Myrtos Beach

Myrtos Beach din Kefalonia se află la doar o oră și jumătate de zbor cu avionul de România. Potrivit celor blogului calatorinbascheti.ro, avionul estea cea mai facilă și rapidă metodă de a ajunge acolo.

Ulterior, turiștii care vor să viziteze una dintre cele mai frumoase plaje din lume, pot închiria o mașină sau pot participa la tururile organziate pe insulă.

Potrivit aceleiași surse, prețul unui șezlong pe Myrtos Beach din Kefalonia este de 7 Euro, iar pozele spectaculoase ale turiștilor de pe Instagram, sunt incluse în preț.

