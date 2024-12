Alexia Eram a intrat în spiritul sărbătorilor. Fosta concurentă America Express și-a decorat casa pentru Crăciun. Iată ce ornamente speciale a ales.

Alexia Eram este gata de Crăciun. Fosta concurentă America Express și-a decorat casa și bradul pentru sărbători. Urmăritorii săi au fost surprinși să vadă ce ornamente a ales pentru brad.

Alexia Eram a împodobit bradul. Ce alegere inedită a făcut. Nu a trecut neobservată de internauți: „Ce ornamente...”

Tânăra și-a achiziționat propriul apartament în anul 2021. Aceasta a mărturisit că a avut nevoie și de ajutorul părinților, de un credit și de economiile sale pentru a-l achita. Însă este foarte mândră de decizia ei.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!” spunea Alexia la vremea respectivă.

Locuința îi poartă stilul, iar decorațiunile de Crăciun nu sunt mai prejos. Cu toate acestea i-a surprins pe internauți.

Dacă influencerii din România au postat globurile de la Swarowski, cu prețuri de mii de lei, Alexia a ales ornamente speciale, ale căror prețuri nu sar de 50 de lei, conform unei surse.

Aceasta a ales un brad artificial verde peste care pare să fi nins. A aranjat inițial instalația, iar mai apoi a agățat câteva globuri mari verzi. Printre ramuri a mai adăugat niște ornamente cu totul speciale: un glob în formă de cartofi prăjiți, în valoare de 29.90 de lei, unul în formă de muștar, în valoare de 39.90 de lei, și altul în formă de sticluță de ketchup, în valoare de 39.90 de lei.

Internauții au apreciat ingeniozitatea acesteia, stilul și, de ce nu, modestia. Multora le-a făcut și poftă de mâncare cu globurie inedite.

„Ce ornamente drăguțe 😍”, a scris cineva.

„Ador faptul ca e pe stilul clasic ❤️globuri, instalație ❤️”, a mai specificat o altă persoană.