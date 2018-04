Circuit plin de spiritualitate pe urmele Mântuitorului, în Ţara Sfântă

Cea mai importantă destinație de pelerinaj şi un loc pe care trebuie să îl vizitezi cel puţin o dată în viaţă este Israelul, care adăposteşte atât de multe obiective istorice încât vei simţi nevoia să revii, atât pentru a te bucura de liniştea spirituală pe care ţi-o oferă, cât şi pentru a explora şi mai mult din regiunile sale populare.

Europa Travel îţi oferă posibilitatea să descoperi una dintre cele mai importante destinaţii de vacanţă din lume, într-un circuit axat pe cele mai importante atracţii biblice, de la Bethleem la Nazaret sau Ierusalim, precum şi deosebite regiuni moderne şi pline de viaţă ce parcă intră în contradictoriu cu primele, cum ar fi Haifa sau Tel Aviv.

Locuri cu o puternică însemnătate religioasă

Israelul găzduieşte câteva dintre cele mai importante centre religioase care îi calcă pe urme Mântuitorului, în locuri despre care am învăţat la orele de religie şi din învăţămintele oferite la biserică. Locul naşterii lui Isus, în Bethleem este zona zero în care începe şi acest traseu spiritual emoţionant. Vei descoperi aici Biserica Nativităţii, iar în centrul vechi al oraşului se află Piaţa Ieslei.

Circuitul propus de Europa Travel punctează câteva dintre cele mai importante momente din viaţa Mântuitorului, precum Mănăstirea Tatăl Nostru de pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, locul unde Isus i-a învăţat pe ucenici rugăciunea elementară. Descoperă şi Grădina Ghetsemani, unde acesta obişnuia să se retragă pentru a se ruga sau Muntele Fericirilor, unde Isus le-a împărtăşit ucenicilor importanta lecţie a celor 9 fericiri.

În zona Yardenit, pelerinii au ocazia să intre în apele unde însuşi Isus a fost botezat, iar alte două opriri semnificative sunt legate de minunile înfăptuite de acesta, la Tabgha, unde se găseşte Biserica Înmulţirii Pâinilor şi a Peştilor, şi la Cana Galileii, unde poţi vizita Biserica Minunii şi Casa Nunţii, unde Mântuitorul a transformat apa în vin.

O parte importantă a circuitului este destinată unuia dintre cele mai importante momente religioase, Via Dolorosa – Drumul Crucii, unde vei parcurge cetatea Ierusalimului pe drumul pe care Isus s-a îndreptat către locul de răstignire, ce te poartă până la Biserica Sfântului Mormânt.

Atracţii inedite în Israel

Chiar dacă la prima vedere această destinaţie deosebit de importantă pentru credincioşi este strict legată de religie, vei descoperi şi numeroase locuri surprinzătoare, oraşe cosmopolite unde dezvoltarea turismului este esenţială. Tel Aviv, cel mai mare oraş din Israel, este un loc plin de viaţă cu numeroase atracţii, străduţe medievale ce adăpostesc restaurante şi cafenele, plaje cu nisip fin şi o viaţă de noapte palpitantă.

Haifa, al treilea oraş ca mărime din Israel, minunat amplasat pe versanţii Muntelui Carmel, cu o privelişte uluitoare asupra Mării Mediterane, se mândreşte cu una dintre cele mai frumoase atracţii ale ţării, Grădinile Bah’ai, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Străduţele labirintice ale oraşului îţi descoperă frumoase clădiri încă din epoca templierilor, cafenele cochete, precum şi muzee de top.

De Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

