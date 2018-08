Descoperă Japonia în timpul festivalului Sakura!

Unul dintre cele mai așteptate evenimente tradiționale, Festivalul Cireșilor în Floare din Japonia, adună în ultimii ani milioane de vizitatori străini fascinați de spectacolul naturii și de tradițiile ancestrale din ținutul gheișelor și samurailor.

Sakura a devenit un fel de obsesie națională, iar înflorirea cireșilor este prognozată, japonezii știu cu precizie care este locul unde primii cireși ”explodează de culoare” și ultimul loc unde natura îmbrăcă straie în nuanțe roz. Din Tokio și până în Kyoto și din Atami până în Osaka, din martie și până în aprilie, Japonia este acoperită de o mare de petale de flori purtate de vânt ca simbol al efemerității vieții. De altfel, Sakura este o sărbătoare plină de simboluri la care japonezii țin cu mare preț datând încă din perioada Heian.

Cele mai frumoase locuri din Japonia

Japonia este fabuloasă și probabil nicăieri în lumea asta nu ai să întâlnești contraste la fel de evidente ca aici: modernitatea se combină excelent cu tradițiile, templele budiste și șintoiste se ghemuiesc la poalele zgârie norilor futuriști, iar metropolele puternic luminate sunt înțesate de grădini pline de vegetație luxuriantă.

Nucleu de cultură, Japonia înseamnă arta împăturirii hârtiei (origami) și cea a aranjării florilor (ikebana), înseamnă gheișe, obiceiul servirii ceaiului, sushi, sake și samurai, așa că turul de la Europa Travel include pe lângă descoperirea acestor frumoase tradiții și vizitarea celor mai populate locuri ale țării.

Începe turul în Japonia cu Tokyo care este cea mai mare metropolă a lumii. Capitala este dominată de Sanctuarul Meiji, un complex de palate imperiale dedicate Împăratului Meiji și a Împărătesei Shoken, înconjurate de grădini luxuriante și iazuri pitorești. La mică distanță se află unul dintre cele mai venerate și vechi temple din orașul nipon: Asakusa Temple care ar fi fost ridicat de doi frați după ce aceștia au găsit statuia unei zeități într-un râu, iar de fiecare dată când o aruncau înapoi în apă, statuia revenea la mal.

În Tokyo poți să faci o plimbare cu barca pe râul Sumida, însă Europa Travel îți propune și o excursie opțională spre Nikko, un oraș tradițional renumit pentru Templul shogun-ului Tokugawa Ieyasu, care a avut ca ultimă dorință pe patul de moarte, să fie considerat ”gardianul păcii în Japonia”. În plus, tot aici poți să vezi și bijuteriile naturale: Lacul Chuzenji sau Cascada Kegon.

Temple grandioase și grădini de bambus

Circuitul de la Europa Travel continuă cu Hakone, un oraș ce face parte din UNESCO datorită istoriei milenare, dar și pentru numărul foarte mare de izvoare termale recunoscute pentru proprietățile lor benefice de secole, iar cele mai multe dintre ele se găsesc în jurul Lacului Ashi și a dealurilor acoperite de vegetație luxuriantă de la umbra bătrânului Fuji-San.

Inima culturală și tradițională a Japoniei, Kyoto este probabil locul cel mai pitoresc unde să iei parte la Festivalul Sakura. Acest oraș al templelor parte din UNESCO și cu mai bine de 2000 de altare shintoiste, te fascinează de la prima vedere atât prin peisaje, arhitectură cât și prin obiceiurile ancestrale.

Fă un tur al fostei capitale imperiale și descoperă aici Templul Kiyomizu care a fost ridicat în anul 798 și Kinkaku-ji - The Temple of the Golden Pavilion, construit în urmă cu circa 600 de ani. Nu poți rata în Kyoto, Altarul Fushimi Inari Shrine, unde vei găsi mii de porți roșii torii. În apropiere de oraș se află și celebra Pădure de Bambus de la Arashiyama, un district pitoresc unde ajung mii de vizitatori străini dornici să facă fotografii într-un cadru deosebit.

Dacă ești pasionat de istorie și legende cu shoguni ai ocazia să descoperi opțional și capitala medievală, Nara unde poți să faci contact cu frumoasa cultură japoneze vizitând Cartierul Namarachi. Nu rata nici Parcul Nara – zonă cunoscută pentru numărul mare de temple dintre care Templul Todaiji ce este recunoscut pentru cea mai mare statuie din Japonia ce îl reprezintă pe Buddha, fiind parte din UNESCO.

Ultima parte a circuitului de la Europa Travel include explorarea orașului Osaka, unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale Japoniei, unde poți vizita cel mai mare castel construit în perioada medievală a Japoniei. Opțional poți să vezi Hiroshima strâns legată de bombardamentele atomice, și Miyajima așa numita Insulă a altarului, fiind una dintre cele mai sacre zone încă de acum 1600 de ani pentru practicanții religiei shintoiste.

Oferte Speciale Circuite exotice