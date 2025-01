Cine ar fi noua iubită a lui Mario Fresh. O altă tânără i-ar fi luat locul Alexiei Eram

Mario Fresh și-ar fi refăcut viața amoroasă după despărțirea de Alexia Eram. Se pare că artistul ar avea o nouă iubită. Iată despre cine ar fi vorba.

Alexia Eram și Mario Fresh au luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că nu mai formează un cuplu. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, după 8 ani de relație. Despărțirea a fost confirmată chiar de artist în luna octombrie 2024.

Tânărul a dezvăluit că alegerea a fost extrem de dificilă pentru amândoi, însă și-au dat seama că este mai bine așa. Aceștia au hotărât să rămână în relații bune și după separare, având o legătură bazată pe „respect și prietenie”.

La doar o lună de la anunțul despărțirii de Mario Fresh, Alexia Eram a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de un tânăr misterios. Mai mult, se pare că fosta concurentă de la America Express i-ar fi „furat” acestuia un sărut în club, chiar în văzul tuturor.

Alexia Eram nu a discutat despre viața amoroasă după separarea de fostul iubit, însă se pare că nu a dus lipsă de atenția bărbaților. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra este de o frumusețe deosebită.

Cine este tânăra care i-ar fi luat locul Alexiei Eram. Ea i-ar fi „furat” inima lui Mario Fresh

Deși părea că trece printr-o perioadă grea după despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh nu a stat pe gânduri și a trecut la fapte în ceea ce privește viața sentimentală. Se pare că acesta și-ar fi găsit sufletul pereche la scurt timp de la separarea de fosta iubită.

Recent, artistul a plecat într-o vacanță exotică, dar nu singur. Acesta și-a luat cu el prietenii, dar și posibila iubită. Chiar dacă nu a vorbit nimic despre femeia din viața lui, acesta a confirmat zvonurile că ar avea o relație cu Nadd Hu.

În urmă cu puțin timp, Mario Fresh a publicat pe contul de Instagram o fotografie cu frumoasa blondină, conform click.ro. Până în prezent, artistul nu a făcut declarații despre relația dintre ei.

Cine este Nadd Hu, posibila iubită a lui Mario Fresh

Nadia, cunoscută pe numele de Nadd Hu, are 26 de ani și s-a născut în București. Tânăra este jumătate română și jumătate chinezoaică.

În ceea ce privește studiile sale, Nadd Hu este absolventă a Universității de Arte din București. De la o vârstă fragedă, tânăra a fost atrasă de domeniul artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti, conform sursei citate mai sus.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a spus Nadd Hu în presă, conform click.ro.