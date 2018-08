Descoperă Orașele de Aur ale Indiei!

India este locul ce nu îți rămâne indiferent odată ce ai ajuns aici, în mare parte datorită contrastelor arhitecturale evidente, dar și pentru că în ciuda sărăciei și a aglomerației, locuitorii emană o energie aparte, atmosfera fiind și ea înălțătoare.

În plus, spiritualitatea joacă un rol foarte important în India, așa că îți poți găsi ”nirvana” sau pur și simplu liniștea sufletească, în nenumăratele ashram-uri, centre budiste, moschei ori biserici, pentru că aici se află mii de lăcașuri de cult.

Trei orașe impresionante

New Delhi, Jaipur și Agra, aceste trei orașe complexe formează așa numitul Triunghi de Aur considerat inima Indiei, dar și cea mai populară zonă, cea mai vizitată, cea mai dezvoltată. Dincolo de superlative, Trunghiul de Aur merită explorat la adevărata sa valoare, iar acest lucru este posibil grație circuitului de la Europa Travel.

Vizitează capitala New Delhi cu urmele lăsate de britanici, fiind dominată de edificii din marmură decolorată de vreme până La Qutub Minar, cel mai înalt minaret din cărămidă al Indiei ce face parte din UNESCO, și la Poarta Indiei care face parte din vechea centură de apărare a orașului.

De aici te poți aventura într-o călători spirituală până la Akshardham Temple, cel mai mare complex de temple hinduse din lume, un edificiu relativ nou deschis oficial în anul 2005. Acesta este locul cu o energie aparte din India, care înglobează spiritualitatea cu tradițiile și clădirile monumentale cu grădinile luxuriante. Tot opțional poți să vezi și Templul Lotusului, primul templu Bahai din zona Asiei de Sud, ce are o formă unică de floare de lotus.

Jaipur, capitala maharajahilor este locul care te va impresiona de la prima vedere. Orașul Roz a fost întemeiat de către Împăratul Sawai Jai Singh care era pasionat de matematică și astronomie, înființând aici cel mai mare Observator Astronomic dintre cele 5 pe care le-a ridicat în secolul al XVIII-lea. Turul de la Europa Travel include vizitarea Palatului Orașului un complex vast de clădiri istorice din piatră roz dintre care magnificul Palat de Chihlimbar păzit de elefanți din marmură. Un alt simbol al orașului Jaipur este Palatul Vânturilor ridicat pentru soțiile maharajahilor.

La 11 km distanță de Jaipur se întinde cel mai de seamă fort din ținuturile deșertice ale Rajasthanului. Fort Amber a fost ridicat din marmură și gresie în stil tradițional rajput (combinație între stilul hindus și mogul cu elemente spirituale). Palatele au picturi desăvârșite reprezentând zeitatea Ganesha, tavanele boltite sunt decorate cu mozaicuri vechi sau oglinzi impresionante, iar ușile au încrustații din fildeș.

Ajuns în orașul Agra vei face un tur al celor mai importante obiective aflate aici dintre care cel mai de seamă monument fiind Taj Mahal – una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne, ce face parte din UNESCO, fiind ridicat de Împăratul Shah Jahan ca loc de odihnă pentru soția sa, Mumtaz Mahal. De aici mergi la Fortul Agra, o bijuterie eclectică de pe malul râului Yamuna cu superbe grădini geometrice, fântâni arteziene și turnuri din piatră roșie.

Plimbare cu barca pe fluviul sacru

Ultima parte a circuitului îți aduce în prim plan orașul Varanasi considerat sacru de adepții multor religii. De altfel, aici se găsesc și cele mai multe edificii de cult pe metru pătrat din India, de la moschei, ashram-uri la temple sau biserici ridicate în jurul Fluviului Gange – un loc cu adevărat sacru unde ajung mii de pelerini în fiecare zi pentru a se purifica în apele sfinte.

Conform hinduismului, Varanasi este locul primordial al credincioșilor unde trebuie să ajungă măcar o dată în viață. Se spune că dacă un hindus este incinerat pe malurile fluviului Gange se întrerupe astfel ciclul vieții, morții și al reîncarnării, tocmai din acest motiv ghaturile ard neîncetat noapte și zi în Varanasi. Vizitează aici Templul Kashi-Vishwanath impresionant prin domurile sale aurii unde poți să aduci ofrande lui Shiva, dar și Templul Bharat Mata Mandir cunoscut și ca Templul Mamei India.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

