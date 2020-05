Grecia își redeschide plajele. Destinația preferată a românilor își relasează turismul. Lista cu restricții impuse turiștilor

Citește și:

Acesta a precizat că noua procedură i-a fost transmisă miercuri în cadrul unei convorbiri pe care a avut-o cu ministrul Turismului din Grecia şi a subliniat că detaliile procesului nu au fost finalizate.

"S-a discutat că Grecia va cere un atestat, sub orice formă ar fi el, de test, la intrarea în ţară, şi în urma propunerii de protocol pe care o vom primi în următoarele zile vom vedea toate detaliile tehnice legate de retur, carantinare şi aşa mai departe. Nu am intrat în detalii (despre tipul testului, n.r.), dar pot să-mi imaginez că este sub forma unei vize: călătorul va trebui să prezinte un test făcut la plecarea din ţara de origine. Nu este vorba de o hârtie de tip paşaport sau carnet de sănătate, este adeverinţa unui test făcut înainte de plecare.", a declarat Răzvan Pîrjol.

