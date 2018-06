Israel, locul unde fiecare creștin trebuie să ajungă

Tărâm venerat de milioane de pelerini din toată lumea, Israel este locul de văzut măcar o dată în viață, fiind o intersecție a celor trei importante religii monoteiste. Descrisă în cărțile sfinte ca fiind Pământul Făgăduinței, această țară fascinantă păstrează în stare excelentă minuni antice ce sfidează vremurile moderne.

Pornește într-un pelerinaj pe urmele Mântuitorului în Țara Sfântă, alături de Europa Travel și descoperă cele mai de seamă obiective religioase pe care le găzduiește Israelul. Circuitul cu avionul de 5 zile include opriri în Ierusalim, Nazaret, Bethleem, Haifa și Tel Aviv. În plus, pe traseul tău poți face și opriri opționale la cetatea Masada, ținutul deșertic Qumran (unde au fost descoperite ”Manuscrisele de la Marea Moartă”) sau la Ierihon (cel mai vechi oraș de pe pământ, potrivit scrierilor religioase).

Orașe culturale și centre de pelerinaj

Tel Aviv are un amestec cosmopolit între cultură, istorie și modernitate așa că este luat cu asalt de tinerii dornici de distracție. În schimb, Jaffa – orașul vechi din inima Tel Avivului, este ideal pentru pasionații de istorie. Parcurge străzi șerpuitoare pavate cu rocă brută, ce ascund magazine și așezăminte de cult, unde ritmul vieții este tihnit, iar atmosfera romantică.

Cetatea sacră a lumii, Ierusalim este un loc de pelerinaj important pentru creștini, evrei și musulmani. Orașul este dominat de Domul Stâncii ce iese în evidență datorită cupolei aurii impresionantă, fiind un loc sacru pentru musulmanii care cred că de sub această cupolă s-a înălțat la cer, Mohamed. Pentru creștini în schimb, Via Dolorosa cu cele 14 opriri ce duce până la Mormântul Sfânt – sunt locuri de bifat măcar o dată în viață.

Mergi pe Muntele Măslinilor, unde Isus a propăvăduit, iar în Manastirea Tatal Nostru i-a învățat pe ucenici cea mai puternică rugăciune. De aici, mergi spre Cartierul Evreiesc, locul unde zilnic evreii se roagă la Zidul Plângerii, iar la final își scriu dorințele pe bilețele pe care le introduc în crăpăturile pietrelor.

Urcă opțional cu telecabina pe cetatea Masada, unde evreii au rezistat în fața romanilor fiind de altfel și cea mai eroică luptă pentru menținerea libertății religioase. De aici, continuă cu explorarea ținutului deșertic Qumran până la grotele unde au fost descoperire Manuscrisele de la Marea Moartă, cu posibilitatea de a face baie în cel mai sărat loc de pe pământ.

Locuri menționate în cărțile sfinte

Bethleem, orașul Domnului din Palestina este un alt centru religios pe care nu-l poți rata din turul tău. Disputat de două neamuri și considerat sacru de creștini, iudei și musulmani, Bethleem a rămas totuși o așezare tradițională, în ciuda tuturor controverselor politice. Pelerinii ajung aici pentru reculegere la Biserica Nașterii Domnului, în Piața Ieslei cu Grota Laptelui, la Mormântul Rahelei preaiubita soție a lui Iacov, sau la Moscheea lui Omar (singura moschee din orașul vechi).

Europa Travel îți propune să faci o croazieră pe Marea Galileei, prilej excelent să descoperi Yardenit (locul unde poți primi botezul în apele Iordanului), Muntele Fericirilor și Cana Galileei, unde Isus a săvârșit primele minuni.

În apropiere de Marea Galileei și la poalele Muntelui Tabor, se află Nazaret – orașul sfânt ce adună în fiecare an peste un milion de pelerini. Vizitează aici Biserica Bunei Vestiri ridicată pe locul unde îngerul i s-a arătat Fecioarei Maria, vestind astfel minunea nașterii.

