Marele Zid Chinezesc și Soldații de Teracotă – două dintre simbolurile Chinei

Destinație aparte plină de mituri și tradiții, cu una dintre cele mai puternice economii mondiale și numeroase construcții din patrimoniul UNESCO, China poate fi descoperită pas cu pas într-un circuit exotic de 10 zile, de la Europa Travel.

Pornește într-o incursiune exotică de la Beijing la Shanghai, unde poți vizita Orașul Interzis – cel mai mare complex de palate imperiale din vremea Dinastiei Ming, Mormintele Ming cu monoliții din marmură, urmat de armata de teracotă a Împaratului Qin Shi Huang sau Templul de Jad închinat lui Buddha, alături de turoperatorul Europa Travel.

Capitala Nordului și templele magnifice ale împăraților

Pekin sau Beijing este unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume, cu zgârie nori amețitori și temple somptuoase, unde în ciuda modernității încă se pune mare preț pe tradiții și pe arta tradițională Feng Shui. Supranumit și Capitala Nordului, Beijing are în patrimoniul său cultural și istoric 7 monumente incluse pe listele UNESCO, alături de grădini imperiale fabuloase cu pagode aurite și statuete lucrate în fildeș sau marmură.

Simbolul metropolei rămâne Orașul Interzis – cel mai mare complex de palate imperiale cu sălile extravagante ale celor 24 de Împărați ai Dinastiei Ming, unde niciun om de rând nu a pus piciorul timp de 500 de ani, în afară de soțiile și slujitorii acestora. Muzeul în aer liber face parte din UNESCO încă din anul 1987 datorită palatelor cu țiglă roșie bine păstrate ce se întind pe numeroase hutong-uri (străzi strâmte sub formă de labirint), păzite de ziduri înalte și de porți fortificate.

Nu rata aici, Templul Cerului, cu pagoda aurită și statuetele cu simboluri ale zodiilor chinezești, ce se întinde pe o suprafață de până la 2,7 kmp. Te poți deconecta pentru câteva momente la o plimbare în imperiala grădină Jingshan Park, unde împărații obișnuiau să facă sacrificii animale pentru zei.

Minuni de patrimoniu

Simbolul iconic al Chinei – Marele Zid Chinezesc este cea mai lungă construcție defensivă din lume, parte din UNESCO care măsoară 21.196,18 kilometri conform ultimelor măsurători oficiale. Potrivit cercetătorilor, imensa fortăreață a fost realizată cu scopul de a proteja frontiera de nord a țării împotriva atacurilor nomade și a fost începută sub porunca primului Împărat Qin Shi Huangdi. Se spune că, această formidabilă construcție din piatră poate fi reperată chiar și din spațiu.

La 12 km de Pekin se află Palatul de Vară, unul dintre siturile din UNESCO ale Chinei, o construcție maiestuoasă ca simbol al bogăției regilor și nobililor, ce se află în inima unui parc luxuriant de-a lungul lacului Kunming. Europa Travel îți propune să faci o plimbare cu barca, opțional pe apele pline de nuferi și lotuși ale lacului.

Cea mai mare descoperire a secolului al XX lea – Soldații de teracotă în mărime naturală ce păzesc mormântul lui Qin Shi Huang, cel mai de temut Împărat al Chinei, se află în apropiere de orașul Xi`An. Potrivit legendelor, crudul împărat și-a imaginat până în cel mai mic detaliu cum avea să arate imensul Mausoleu unde va fi înmormântat, păzit de cei 8000 de soldați care să-l slujească și în viața de apoi.

Shanghai, unde tradiția se întâlnește cu modernitatea

Circuitul exotic în China, de la Europa Travel, include și o vizită în cea mai vibrantă, bogată și modernă metropolă – Shanghai ce poartă supranumele de ”Regina Orientului”, datorită celor aproximativ 650 de zgârie nori cu arhitectură futuristă.

Dincolo de aerul său extravagant, Shanghai insuflă istorie, artă și tradiție la orice colț de stradă. Vizitează aici Templul lui Buddha de Jad construit în inima unei grădini de santal și iasomie, cu ale sale camere de rugăciune tradiționale unde domnește statuia Celui Treaz ce cântărește trei tone și măsoară aproape 2 metri. O plimbare pe vechile străduțe ale orașului îți scoate în cale și alte bijuterii ale locului, precum și numeroasele magazine chinezești.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018

Circuit China: Incursiune de la Beijing la Shanghai – Tarif: 1045 Euro/persoana, 10 zile (3 nopti in Beijing, 1 noapte in X’Ian, 2 nopti in Shanghai, cazare tren ruta Beijing-X’Ian), cazare cu mic dejun si alte mese la hoteluri de 3*, transport avion, tururi si excursii cu autocar conform program, ghid local, asistenta turistica. *Oferta speciala pentru plecarea din 24 Mai 2018 - Reducere 99 euro/persoana, valabila pentru inscrieri pana la 20 Aprilie 2018! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.