Sunny Beach, cea mai populara statiune de pe coasta Mării Negre

Tinerii care iubesc petrecerile au ocazia să petreacă vacanța de 1 Mai pe litoralul bulgăresc în una dintre cele mai vibrante stațiuni de la Marea Neagră, alături de Europa Travel.

Sunny Beach este un nucleu al distracției dar și al sporturilor nautice, oferind și celor mai puțin activi șansa de a se relaxa pe nisipuri fine sau în resorturi de 4 sau 5 stele cu servicii all inclusive ireproșabile. La fel de bine, familiile cu copii găsesc aici zone special amenajate pentru cei mici, centre spa, golfulețe cu ape limpezi și magazine doldora de cadouri. Alege un sejur individual de 1 Mai în Sunny Beach, de la Europa Travel și bucură-te de tarifele excelente și de vremea numai bună de stat la plajă.

Plaje întinse cât vezi cu ochii

Întinsă pe mai bine de 8 km, plaja albă a stațiunii Sunny Beach poartă distincția de ”Blue Flag”, datorită serviciilor turistice excelente, a curățeniei și a intrării line în marea ca safirul. De-a lungul falezei se întind numeroase hoteluri ce dispun de parcuri acvatice și locuri de joacă pentru copii, astfel că în Sunny Beach orice membru al familiei are parte de activitatea preferată.

Dacă te plictisești de stat la soare și mare ai numeroase posibilități de petrecere a timpului liber. La amiază poți să colinzi prin magazine - centrul orașului este ticsit de tarabe și de buticuri cochete unde găsești de la cmagneți de frigider pană la obiecte sculptate din lemn de pin, costume populare bulgărești, apă de trandafir sau diverse bunătățuri locale.

Distracție în parcurile acvatice

Sunny Beach este celebră pentru numărul mare de aqua fun-uri cu piscine diverse pentru adulți și copii deopotrivă, tobogane ciudate și teme desprinse din povești. Action Aqua Park este unul dintre cele mai populare dintre parcuri, aflat în partea de vest a stațiunii Sunny Beach. Însumează 13 piscine cu tobogane răsucite de tip Kamikaze, Turbo, mega-slidere etc, plaje cu nisip și zone dedicate exclusiv relaxării.

După modelul Imperiului Incaș, a fost dezvoltat popularul Kuban Aqua Park, unde piscinele și toboganele îți dau impresia că te afli pe Riviera Maya din Mexic.

Familiile cu copii activi se simt excelent în lumea lui Jack Sparrow vizitând Parcul Caribbean Mini Aqua Park, cu locuri destinate celor mici și atracții pe măsura lor, inclusiv o butaforie reprezentând Corabia Perla Neagră din filmul Pirații din Caraibe.

Party-uri exclusiviste în Sunny Beach

Seara, stațiunea Sunny Beach se transformă în cel mai mare centru de distracții al Bulgariei. Zeci de cluburi, localuri de noapte, pub-uri și terase moderne se întrec în petreceri interesante: dans pe plajă, sub clar de lună sau la lumina lumanărilor într-o ambianță de poveste... sunt doar câteva dintre posibilitățile de distracție.

Pentru cei în căutare de exclusivități există întotdeauna o variantă în așteptare: boat party-urile pe iahturi de lux cu plecare la miezul nopții și răsărit prins pe punte, petreceri în spumă parfumată sau carnavaluri mascate în cluburi glamour.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale 1 Mai Sunny Beach

