TOP 5 bauturi preferate de romani pe durata sezonului cald

Odata cu instalarea anotimpului cald, gusturile romanilor in materie de bauturi devin din ce in ce mai diverse si interesant de analizat. De-a lungul timpului, s-au efectuat numeroase sondaje si cercetari care au avut in prim plan descoperirea si intelegerea mecanismului sub care romanii isi aleg bauturile in special in perioada de vara.

Dar totusi, daca ar fi sa intocmim un clasament cu siguranta am avea cateva surprize, desi gusturile conationalilor nostri par sa urmareasca trenduri internatioanle si mai putin aspecte legate de sanatate sau stare de bine.

Cu siguranta, mult mai multa educatie trebuie insusita si pe aceasta latura, mai cu seama cu cat foarte multe dintre beneficiile unor plante minune (precum ceaiul verde) nu sunt (re)cunoscute si tratate ca atare.

Apa

Pentru ca suntem formati 70% din apa, ea reprezinta unul dintre elementele importante care intretine si asigura buna desfasurare a functiilor vitale in corpu uman. Apa este considerata de catre specialisti cea mai importanta si buna sursa de hidratare, asadar trebuie consumata in cantitati generoase (cel putin 2 litri pe zi si de preferat nu mai mult de 4 litri).

Desi apa imbuteliata detine prioritatea in topul bauturilor consumate de romani, se pare ca aceleasi studii arata ca nu este consumata suficient sau cat i-ar trebui corpului nostru.

Berea

Aceasta bautura este una din preferatele romanilor, cu precadere vara. Consumata moderat, berea are numeroase beneficii sanatatii mai ales daca este insotita si de un program de masa echilibrat. De-a lungul timpului retetele de bere s-au instalat printre primele retete de bauturi racoritoare care au cunoscut destul de rapid notorietatea. Servita rece, bautura spumoasa in sticla are o aroma foarte placuta si cu adevarat unica: iti da o senzatie proaspata, cu usor iz de drojdie si cu o cantitate diferita de alcool (dela soi la soi). O berarie din Bucuresti te invita sa ii gusti reteta unica, sa te bucuri de un gust minunat, si deci cum sa nu vrei chiar sa afli mai multe despre ea?

Vinul

Pentru ca il putem integra in categoria alimentelor, vinul este si in preferintele romanilor.

Pregatit in casa (din culturi si retete proprii) sau cumparat de la cele mai prestigioase crame, aceasta bautura se consuma atat in perioada calda, cat si in cea rece.

Servite alaturi de bucate delicioase in cadrul evenimentelor speciale, vinurile romanesti au cunoscut in ultimii ani un potential destul de ridicat. Si odata cu acest lucru, producatorii se obliga in fata consumatorilor sa pasteze standarde inalte de calitate, dar si de munca sustinuta.

Cafeaua

Romanii sunt mari consumatori de cafea si de diverse mixuri asociate gustului savuros, pregnant si inconfundabil. Doar ca mare atentie, dupa cum ne avertizeaza specialistiii: cafeaua poate fi uneori prea puternica cand e atat de cald afara si din pacate, poate conduce corpul catre deshidratarea. Tocmai de aceea, este preferat ca ea sa fie insotita si de o cantitate de apa rece, tocmai pentru a evita eventuale neplaceri.

Bauturile carbogazoase

Din nefericire, exista si o categorie (destul de mare) de adulti si copiii care vara prefera aceste lichide in detrimentul apei. Pe langa faptul ca nu au componente nutritive, consumul lor exagerat poate cauza numeroase probleme de sanatate (diabet, crestere in greutate, osteoporoza, probleme dentare si boli renale). In plus, ofera falsa senzatie de potolire a setei, iar nivelul ridicat al zaharului din continut influenteaza retentia de apa in organism (si asta pentru ca rinichii urmaresc eliminarea excesului de zahar din sange).