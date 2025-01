Andreea Bostanica, surprinsă cu iubitul milionar într-un club din Capitală. Imaginile care o dau de gol pe influenceriță

Pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care Andreea Bostanica este surprinsă alături de un bărbat misterior, într-un club din Capitală.

Andreea Bostănica încearcă să fie discretă cu viața personală, însă au apărut câteva imagini pe rețelele de socializare în care influencerița se află în compania unui domn misterios, mama și fratele său. Iată mai jos!

Andreea Bostanica, surprinsă alături de presupusul iubit milionar

Andreea Bostănica se numără printre cele mai cunoscute influencerițe din România și Republica Moldova. De ceva timp se zvonește că tânăra ar avea o relație cu nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, acesta fiind cel care îi face cadourile scumpe pe care le postează pe internet.

Până acum, influencerița nu și-a asumat relația cu Abush, deși au fost surprinși de mai multe ori împreună, în diferite localuri de lux din Capitală.

Chiar dacă încearcă să fie discretă cu viața ei amoroasă, Andreea Bostănică a fost surprinsă cu bărbatul misterios din viața ei într-un club din București. Cei doi par foarte apropiați, semn că nu sunt doar prieteni. Mai mult, mama ei, Angela, precum și fratele influenceriței au fost alături de ea în club, potrivit Spynews.

Ce a declarat Andreea Bostănica despre viața amoroasă

Deși au apărut numeroase zvonuri și imagini în care apare alături de un bărbat misterios, Andreea Bostănica a declarat că este singură și că o are pe mama sa alături atunci când merge la evenimente.

În ceea ce privește cadourile scumpe, influencerița a spus că le primește de la persoanele care o urmăresc. De asemenea, o parte dintre ele și le cumpără singură, având o situație financiară extrem de bună datorită carierei sale.

„Eu nu am o relație, de asta vin cu mama la evenimente. De asta e și melodia lansată de ceva timp că îmi caut iubit. Nu pot să mint, primesc multe cadouri, lucruri scumpe și atenție din partea oamenilor. Legat de bijuterii, haine scumpe, vacanțe în locuri exclusiviste, eu fac canto de ani de zile, am canale de TikTok, Youtube cu milioane de abonați și sunt monetizate de la 12 ani. Am 20 de ani și reușesc să-mi permit toate astea”, a povestit Andreea Bostănică la Antena Stars.

