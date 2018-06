Traversează Strâmtoarea Gibraltar în descoperirea Spaniei și a Marocului

Micul teritoriu britanic de la confluența dintre Marea Mediterană cu Oceanul Atlantic, Gibraltar se află pe coasta Spaniei și la mică distanță de Maroc, prilej excelent să bifezi două țări într-o singură vacanță, într-un circuit exotic de 8 zile de la Europa Travel.

Însorita coastă spaniolă

Circuitul de la Europa Travel pornește din Malaga, orașul pastelat al Spaniei ce păstrează urmele fenicienilor și a maurilor, fiind destinația luptelor cu tauri și a dansurilor flamenco. Vizitează aici Plaza de Torros cu Arena Coridelor unde au loc festivaluri tradiționale, fă un tur istoric spre Teatrul Roman și Palatul Alcazaba sau regăsește-te spiritual în Catedrala Malaga și Sanctuarul Victoria.

Orașul portuar Algeciras este următorul tău popas pe coasta însorită a Spaniei, unde vei simți foarte bine aerul tradițional al Andaluziei vizibil mai ales prin arhitectura caselor albe cu acoperișuri din țiglă. Din portul orașului se vede excelent Stânca lui Hercules.

Tradiționalul Maroc

Traversează Strâmtoarea Gibraltar până la Tanger, un vechi oraș berber cu influențele evidente ale coloniștilor spanioli. Pășește pe urmele popoarelor ce au dominat așezarea de-a lungul timpului, bifând locuri precum vechiul Kabash, medina antică plină de comercianți ambulanți sau Muzeul Cervantes.

Cultural, istoric și tradițional, Rabat este capitala Marocului și locul unde vei simți probabil cel mai bine amprenta berberilor. Piața marocană este plină de culoare și arome datorită tarabelor unde se vând condimente, ceaiuri și textile (nu lipsesc șaluri sau covoare lucrate manual ). Pe vremuri, în capătul acestei piețe era locul unde se vindeau sclavii, iar astăzi este cel mai bun punct de plecare spre Kasbah des Oudayas, o cetate antică din piatră galbenă ce domină împrejurimile orașului. Alte repere istorice ale Rabatului sunt Turnul Hassan (un minaret de 44 de metri), Domus Romana cu frumoasele sale mozaicuri sau Mausoleul Mohamed V.

Casablanca, Marrakech și Fez

Cosmopolitul Casablanca este fără îndoială cel mai ”libertin” dintre orașele lumii islamice, fiind o surpriză pentru turistul european surprins să descopere aici o viață de noapte antrenantă, dar în același timp o atmosferă tradițională. De la monumentele antice lăsate moștenire de berberi și până la edificiile somptuoase ridicate sub autoritatea franceză, inclusiv moschei, medine, monumente sau porturi pitorești, în Casablanca există un amestec fabulos de atracții turistice demne de descoperit.

Țara lui Dumnezeu, Marrakech este o fostă capitală imperială ce și-a păstrat caracterul autentic în ciuda timpului și a dezvoltării turismului. Aici vei putea simți foarte bine spiritul tradițional marocan, la o plimbare în Piața Jemaa El-Fnna, una dintre cele mai mari medine antice din țară ce face parte din UNESCO. Descoperă cele trei palate somptuoase ale metropolei: Bahia, Badi și Palatul Regal, și simbolul locului Moscheea Koutoubia, marcată prin turnul cu cele 4 fațade aparținând unor stiluri diferite (combinație între cel maur, francez și tradițional islamic).

Aventurează-te într-un safari autentic, opțional de la Europa Travel, spre Ouarzazate o oază de la marginea deșertului Sahara la care vei ajunge abia după ce traversezi Munții Atlas. După o noapte în stil berber petrecută în jurul unui foc de tabără, poți pleca spre Essaouira, o perlă de pe coasta Oceanului Atlantic cu Medina Antică declarată sit al patrimoniului mondial.

Mult mai tradițional decât oricare alt oraș marocan, Fez este pe drept numit ”capitala religioasă a țării”. Medina, împrejmuită de ziduri fortificate, este împărțită în circa 1800 de străzi întortocheate, fiind o întreagă aventură să le străbați pe toate la pas.

În centrul orașului domnește Moscheea Ain Khali cu minaretul octagonal pe sub care, pe vremuri, trecea Drumul Mătăsii. Simbolul locului este Palatul Regal Dar El Makhzen ce pare desprins din basmele cu sultani. Citadela ascunde palate din gresie sarazină, marmură și fildeș ce prezintă modele islamice, maure și africane ce se repetă la nesfârșit pe turnuri, porți, arcade, minarete, coloane, pardoseli sau fântâni, fâcând ca acest palat să fie considerat unul dintre cele mai splendide din Maroc.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

