Vis american! Circuit exotic pe coasta de Est a Statelor Unite

O călătorie de o viață spre ținutul tuturor posibilităților – America, poate fi acum împlinită într-un circuit de 11 zile de la Europa Travel! Din Niagara până la exoticul Bahamas, New York, Washington, Savannah sau Miami – sunt doar câteva dintre locurile de poveste pe care le vei bifa în turul tău.

Circuitul exotic în SUA de la Europa Travel beneficiază de ofertă specială, ocazie unică să descoperi Coasta de Est la tarife accesibile și servicii turistice excelente.

Metropole dominate de zgârie nori futuriști

Primul contact cu tărâmul american va fi cu New York – supranumit cel mai mare centru urban al lumii, un gigant cu peste 30 de milioane de vizitatori anual, unde se spune că ”toate visurile se împlinesc”. Cea mai aglomerată metropolă din State atrage turiștii prin spiritul său libertin.

Statuia Libertății, Central Park, Brooklyn Bridge, Times Square, Broadway, Manhattan sau Empiere State Building ... sunt doar câteva dintre simbolurile New York-ului, pe care orice pasionat de călătorii le va recunoaște într-o clipă. Plin de zgârie nori, New York este dominat de o forfotă continuă pe timp de zi, iar seara te răsplătește cu cel mai frumos spectacol de lumini (este unul dintre locurile cele mai luminate de pe mapamond). Poți traversa cu ferry spre Staten Islands, pentru a admira orașul de pe celălalt mal într-o notă futuristă.

Miracol al naturii și unul dintre cele mai vizitate monumente din lume – Cascada Niagara se află între New York și Ontario și curge între SUA și Canada, fiind divizată în două părți de insula Goat. Cu înălțimea de până la 58 de metri, lungimea de 320 și căderea puternică, Cascada Niagara formează cel mai mare număr de curcubee – un spectacol al naturii unic la care poți fi și tu martor, alături de Europa Travel.

Washington D.C – superputerea lumii și locul unde s-a scris istoria președinților americani, este locul ce te va impresiona de la prima vedere. Simbolul locului este Casa Albă – reședința șefilor de stat care au luat aici cele mai importante decizii prezidențiale. Palatul din gresie albă a fost realizat în stil georgian și se întinde pe circa 5110 mp, cuprinzând 135 de saloane și mai multe încăperi aflate în subteran.

Capitoliul – sediul guvernului pentru Congresul Statelor Unite ale Americii, este un alt edificiu simbol al Washington-ului. Nu rata nici National Mall – parcul cu cele mai multe monumente de tip memorial, dintre care cel mai fotografiat este Memorialul Lincoln (finalizat în aproape 50 de ani), ce amintește vizitatorilor de cel mai iubit președinte american, Abraham Lincoln. Poți vizita și complexul muzeal Smithsonian (cel mai mare parc din lume), ce găzduiește 19 muzee, 9 centre de cercetare, peste 137 mil. de obiecte de patrimoniu, plus o grădină zoologică.

Peisaje exotice și atmosferă vibrantă

Circuitul de la Europa Travel include vizitarea orașului Charleston din Carolina de Sud – considerat una dintre cele mai romantice destinații din lume, datorită centrului vechi ticsit de conace englezești din secolul al-XVIII-lea și a golfului pitoresc. O plimbare pietonală în Savannah îți va scoate în prim plan imaginea tipică a Vechiului Sud, cu superbe case pastel din lemn și piatră, și grădini bine îngrijite.

”Casablanca Americii”, Miami este un adevărat centru al distracției nocturne, cu plaje exotice generoase din nisip super fin, atmosferă cosmopolită, bulevarde renumite și districte ticsite de vile de lux unde își au reședința numeroase celebrități din toată lumea. Descoperă colorata Little Havana – unde curg râuri de rom și mojito, distrează-te în cele mai tari cluburi în South Beach și plimbă-te în partea veche Art Deco cu linia generoasă de palmieri, oceanul sclipitor și viața de noapte incitantă, pentru a testa cum se cuvine ce înseamnă o călătorie în Miami.

Europa Travel îți oferă posibilitatea să faci o croazieră de o zi, opțional, până în Bahamas – pe cele mai însorite plaje tropicale ale insulei Grand Bahama, locul unde poți vedea porcușorii ce înoată liberi în cele mai azurii ape, iar puii de rechin ce se apropie până de mal.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite SUA - Coasta de Est – Tarif: 2499 Euro/persoana, 11 zile (2 nopti in New York, 2 nopti in Niagara, 2 nopti in Wahington DC, 1 noapte in Charleston, 1 noapte in Savanah, 2 nopti in Miami), cazare cu mic dejun la hoteluri de 2*-3*, transport avion, autocar/tren pentru realizarea itinerariului, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.