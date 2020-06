Vă recomandăm TOP 10 cărți vândute în perioada 16 Martie 2020 - 15 MAI 2020 la LIBREX

Pentru a explică mai bine toate aceste date, în continuare îți prezentăm un mini-interviu cu managerul librăriei online LIBREX, despre ce a însemnat vânzarea online de cărți în timpul Stării de Urgență de anul acesta.

1. V-ați așteptat că numărul de comenzi să crească în perioada Pandemiei?

Cu toții am trăit o perioada ciudată, pe care nimeni nu am mai experimentat-o până acum. Această Pandemie ne-a schimbat complet, ne-a schimbat comportamente, ne-a făcut să privim altfel viață. Am avut mai mult timp pentru noi.

Ne-am așteptat să crească numărul de comenzi, însă nu ne-am așteptat să fie atât de mare. Practic, în vremea Pandemiei românii au redescoperit cititul. A fost exact momentul perfect pe care-l așteptau de ani buni. Și mai interesant este faptul că a crescut și numărul de cărți per comandă.

2. După încetarea Stării de Urgență, care a fost evoluția vânzărilor de cărți? S-a observat o scădere a numărului de comenzi?

Sigur, este normal să existe o relaxare. Toți am așteptăm încetarea Stării de Urgență, astfel încât și prioritățile au fost altele: mulți dintre români au putut ieși din casă, și-au vizitat părinții, bunicii etc. Însă, sperăm că oamenii să nu uite de citit.

3. Titlurile prezente în top reprezintă o surpriză? Va așteptați că alte cărți să se afle în clasament?

Topul celor mai vândute cărți nu este tocmai o surpriză și ne bucură faptul că există diversitate în acest clasament. Evident, toate categoriile au înregistrat creșteri, însă cele mai mare creșteri le-au înregistrat domeniile beletristică, dezvoltare personală și spirituală, cărți pentru copii și cărțile young adult.

4. Care ar fi cea mai bună metodă de a încuraja cititul în condițiile în care majoritatea oamenilor s-a întors la serviciu și timpul liber este din nou limitat?

Încă de la declanșarea Stării de Urgență, LIBREX a lansat campania ,,Solidari cu ține” și a fost alături de cititori în timpul pandemiei de Coronavirus și a oferit transport gratuit pentru absolut toate comenzile, indiferent de valoarea lor. Chiar dacă Starea de Urgență a încetat, efectele încă mai sunt prezente. Trebuie să ne adaptăm la noile condiții de viață și să ne luăm măsuri de prevenție.

Pentru a susține cititul și în această perioada, în continuare LIBREX vine în întâmpinarea cititorilor și suportă cheltuielile de livrare pentru orice comandă, indiferent de valoarea acesteia. Practic, Librex face cinste cu transportul și aduce librăria la ușa cititorilor!

Iar dacă sunteți curioși cum a arătat TOP 10 cărți vândute în perioada 16 martie 2020 - 15 mai 2020, o să vi-l prezentăm în continuare și sperăm să va inspire și pe voi. Însă, înainte vrem să va recomandăm o carte nou apărută: Creionul de tamplarie, de Mircea Cărtărescu. Dacă va place acest autor, cu siguranță o să apreciați și cea mai nouă carte a sa.

Așa cum v-am promis, în continuare va prezentăm topul:

Conversații cu Dumnezeu, de Nealle Donald Walsch

Tetralogia Napoletană, de Elena Ferrante

Oamenii fericiți citesc și beau cafea, de Agnes Martin-Lugand

Pachet Jamila Cuisine - Set 2 volume

Mister, de E L James

Set 4 cărți, de John C. Maxwell

Tarotul Rider Waite

Colecția Pettson & Findus, set 9 cărți

Artă Subtilă a Nepăsării, de Mark Manson

Magia, de Rhonda Byrne.

Sperăm să gășiți interesante informațiile prezentate! Am vrea să știm dacă ați citit vreuna dintre cărțile ce se află în acest top și ce părere aveți despre această!