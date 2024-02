Zilele când NU se spală rufe în luna februarie 2024. Care sunt cele patru date importante

Potrivit calendarului ortodox, în februarie sunt patru mari sărbători în care nu este bine să faci treburi casnice. Una dintre ele a fost chiar în a doua zi a lunii, și anume Întâmpinarea Domnului, marcată cu cruce roșie.

În luna februarie 2024, Biserica prăznuiește patru sărbători importante: Întâmpinarea Domnului, sărbătorită pe data de 2 februarie, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, pe 10 februarie, Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, pe data de 24 februarie și Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea, sărbătorit în ultima zi din lună, pe 29 februarie, ultimele trei fiind marcate cu cruce neagră în calendar.

Când NU se spală rufe în februarie 2024

În aceste patru zile importante, credincioșii nu au voie să spele rufe și să facă treburi casnice. În schimb, se merge la biserică și se roagă pentru sănătate, binecuvântare, se aprind lumânări pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice și se oferă alimente de pomană.

În tradiția populară, există credința că în zilele în care se împart pomeni pentru sufletele morților este interzis să speli, altfel se crede că „dai zoaie la morți”. Părintele Andrei Atudori a explicat faptul că aceasta este o superstiție fără fundament în învățătura Bisericii.

„Este o superstiție! E posibil ca ea să vină dintr-un respect deosebit al poporului față de cei adormiți, pentru că pune accentul pe oferirea de milostenii pentru sufletele lor în special în aceste sâmbete ale Postului Mare, dar nu are nici un suport în tradiția și învățătura Bisericii. Într-adevăr, sâmbăta este în esența sa ziua de pomenire a morților. Dar, dacă am accepta o astfel de superstiție pentru sâmbetele din Postul Mare, de ce nu am face-o pentru toate sâmbetele din an?!”, a explicat părintele Atudori, citat de o publicație online.

De asemenea, credincioșilor le este interzis să spele rufe și în zilele de duminică, acestea fiind destinate pentru odihnă și rugăciune.

Ce alte activități sunt interzise

Pe lângă spălatul rufelor în timpul zilelor de sărbătoare, creștinii nu au voie să facă treburi gospodărești precum măturatul, lucratul grădinilor, curățarea pomilor, cusutul, croitul ș.a.m.d.

De asemenea, în zilele de sărbătoare nu este bine să te cerți cu persoanele din jur, ci să menții o atitudine calmă și o stare de binecuvântare.

Credincioșii nu au voie să înjure sau să folosească un limbaj obscen.

Mai mult decât atât, este total interzis să se recurgă la acțiuni violente, mai ales în zilele de sărbătoare.

