Serialul de comedie Mangalița revine la Antena 1! Ce se întâmplă cu personajele principale

Aventurile primarului localității, Stelian Manole (interpretat de Teodor Corban), și ale anturajului său continuă, în fiecare sâmbătă, după iUmor, la Antena 1. Domnu’ Stelu & Co trec prin tot felul de situații și au parte de noi provocări, în micul oraș de provincie Mangalița. Intrigile politice, administrative, mafiote și amoroase ale anturajului colorat și comic al domnului primar vor fi la ordinea zilei și în cel de-al doilea sezon al serialului.

Înainte să revină pe micile ecrane, actorii din Mangalița povestesc ce se întâmplă cu personajele lor, în noul sezon. Teodor Corban, interpretul primarului Stelian Manole, personajul în jurul căruia se desfășoară întreaga acțiune, va fi, în cel de-al doilea sezon Mangalița “un pic transformat”. “În sezonul doi, imbatabilul, neînduplecatul și neclintitul Stelu își va găsi nașul. Va apărea cineva care îi va găsi călcâiul lui Ahile. Va rămâne același Stelu, dar înnobilat și umanizat de sentimente”, spune acesta. “De asemenea, în acest sezon am făcut ceva mai multă mișcare: am tras cu arcul, am făcut atletism, am jucat fotbal, am dansat tango cu figuri. Fiecare episod m-a supus la noi experiențe și sper să fie la fel de plăcute și publicului, așa cum au fost și pentru mine atunci când am filmat”, adaugă Teodor Corban.

Imagini de la filmările pentru sezonul 2 al serialului Mangalița