Secretara, polițistul, cimitirul și banii. Flori îi dă lui Sică o lecție dureroasă: „Băi, dacă vă dau una, muriți. Cu dreapta mi-e și frică să încerc”

„Eu sunt o doamnă, în adâncuri, dar până la 15 ani am crescut la țară. Eu am săpat ogoare, am săpat copaci, am săpat după râme! Când văd panseluțe d-astea de oraș, mă apucă toți dracii”, a spus Flori.

Cu sapa într-o mână și harta în cealaltă, secretara primarului le-a arătat cum se face corect o „retragere de bani de la bancă”: