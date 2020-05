Preotul din Mangalița a învățat să facă exorcizări, de la Flori! „Ieși din el, demon murdar! Piei, Satană!” – VIDEO

Părintele Eugen (Constantin Florescu a fost solicitat să facă o exorcizare.

„Am frișoane, părinte! Și calde, și reci! Și am coșmare și calde și reci! Am visat că mă fugărea un animal mare și alb, prin pădure. (…) Cred ă toate ștările astea și toate gândurile astea negre pe care le am sunt de la faptul că am prinș un demon de la cineva. Am luat o Satana mică mică! Vreau să îmi faci o exorcizare, să scoți dracii din mine!”, i-a spus o enoriașă părintelui.

După ce a eșuat cu exorcizarea și a aflat că ar fi putut căpăta bani, dacă ar fi avut succes, părintele a înțeles că are nevoie de ajutor. Și l-a găsit. La Flori.

