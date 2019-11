Secretara Flori a pus la cale un plan periculos... cu mici! „Cuvântul e unul, trei săptămâni de concediu e trei!"

„O vorbă din popor zice că răzbunarea e arma prostului! Dar știți ceva? Mie-mi place să fiu proastă! Bre, nea Cornele, păi mata crezi că mie-mi place în ce situație am ajuns, în ce hal am ajuns, păi să-mi vând eu talentul meu car-l am la făcut mici pe ce? Pe trei săptămâni de concediu? Se merită? Sunt fată din popor, de la țară, nu mă duce capul…”, i-a spus ea lui Corneliu.

„Florico, ajută-mă să fiu vice, întoarce-te la făcut mici mari și îți dau patru săptămâni de concediu, fără discuții!”, a insistat el.

„Nu se poate face așa, pe față!”, i-a spus ea, punând la cale un plan diabolic.