Ce trebuie să știi despre hipotensiune. Ce simptome indică o tensiune scăzută și ce remedii rapide există

Cardiologul Ștefan Busnatu a vorbit cu medicul Mihail Pautov despre hipotensiune, simptome și tratamente. Medicul Busnatu a explicat că hipotensiunea, adică tensiunea scăzută, este periculoasă când provoacă simptome ca amețeala, sau chiar leșinul. Pentru persoanele cu tensiune scăzută se recomandă o ceașcă de cafea, puțină sare și mai ales apă.

„În populația generală hipotensiunea e considerată o valoare a tensiunii arteriale mare adică cea sistolică sub 90 de milimetri coloană de mercur și cea diastolică sub 60 de milimetri coloană de mercur. Deci 90 cu 60 sau sub ele e hipertensiune sau tensiune scăzută”, a explicat medicul Ștefan Busnatu.

Cardiologul Ștefan Busnatu a oferit explicații despre hipotensiune

„Ea e periculoasă când ajunge să cauzeze simptome. În condițiile în care organismul nu are o tensiune adecvată el nu e bine perfuzat. Simptomele sunt senzații de amețeală, de slăbiciune, de oboseală care se pot duce în caz de hipotensiune extremă la leșinuri și pierderi de conștiință.

„Cel mai important lucru în condiții de hipotensiune e să te asiguri că pacientul nu e deshidratat. Doamnele și domnișoarele sunt mai predispuse la a face hipotensiune în condiții de sarcină sau de temperatură crescută”, a mai spus medicul.

Dacă avem de-a face cu o persoană hipertensivă dar sănătoasă cel mai bine este să apelăm la puțină sare, cafea și mai ales la apă.

Cei doi medici care au discutat despre hipotensiune au avut la îndemână și un tensiometru de la Sendo.