Medicool sezonul 2, 4 iunie 2022. Povestea Deliei Peteu: Am reușit să devină mama după mulți de ani de încercare

În episodul 15 de la MediCOOL - Sezonul 2, din 4 iunie 2022, la rubrica "A două Șansă", Delia Peteu, fertility empowerment coach, își spune povestea: Prima oară mi-am dorit un copil pe la vârstă de 25 de ani, dar a durat 20 de ani până am reușit să-mi țin copilul în brațe. După patru fertilizări în vitro și peste 400 de injecții in burtă am reușit.

Sambata, 04.06.2022, 09:19