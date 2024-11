Cum a reacționat bunica lui Daniel Bîrligea la golul dat de nepotul ei în meciul cu Cipru. Sportivul s-a dus la ea în tribună

Bunica lui Daniel Bârligea a fost pentru prima dată prezent la un meci al echipei României și la final, a fost protagonista unui moment emoționant, alături de sportiv.

Daniel Bîrligea a fost, cu siguranță, unui dintre oamenii meciului în partida România - Cipru. Jucătorul de la FCSB a făcut o figură frumoasă ca titular la echipa națională și a marcat primul gol în doar 67 de secunde de la debutul meciului.

Cum a reacționat bunica lui Daniel Bîrligea după ce nepotul ei a deschis scorul în meciul România - Cipru

La finalul meciului România - Cipru, scor 4-1, desfășurat luni seara, pe Arena Națională, Daniel Bîrligea (24 de ani), marcatorul primului gol, a fost protagonistul unui moment extrem de emoționant, transmite gsp.ro.

Jucătorul de la națională a fost susținut de familie și imediat după încheirea partidei, el a fugit în tribune la bunica lui. Prezentă pentru prima dată la un meci al echipei României, aceasta nu și-a mai încăput în piele de bucurie când nepotul ei a dat golul care a deschis scorul.

Aceasta l-a îmbrățișat strâns pe Daniel Bîrligea, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat. Imaginile pline de emoție au fost ulterior publicate pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale de fotbal a României, alături de reacția bunicii fotbalistului.

„Să-l pupe bunica pe el de băiat care a dat gol... Se spune că nu există dragoste mai mare decât cea a bunicilor pentru nepoții lor, iar această imagine întăreşte acest lucru”, se arată în descrierea videoclipului publicat pe rețelele sociale.

Cum era de așteptat, acesta a adunat zeci de mii de reacții și o mulțime de comentarii. Primul care a reacționat a fost chiar sportivul: „M-am topit🥹✨✨✨ Bunii”, a scris el.

„Vai, cat de drăguț!!!”, a mai scris un internaut.

„oricum voiam sa plâng …”, a mai adăugat altcineva.

„Cât de emoționante sunt imaginile acestea. Câtă mândrie în ochii bunicii Felicitări @daniel.birli!”, a mai fost unul dintre comentarii.

Ce a transmis Daniel Bîrligea la finalul partidei România - Cipru

După meciul România - Cipru care s-a încheiat cu scorul de 4-0, marcatorul primului gol a oferit și primele declarații:

„Cum a fost prima prezenţă în naţională anul trecut, asta a fost continuarea visului de când eşti mic. Cred că toate persoanele care ajung la naţională luptă pentru acest vis. Am simţit… că am putut dovedesc că pot să fiu aiciâ

Am fost o pasă perfectă a lui Vali (n.r. Mihăilă), m-a pus faţă în faţă cu portarul. Am apucat să văd şi poarta şi am aruncat-o. Ne-am realizat obiectivul, suntem foarte bucuroşi pentru asta

Noi am reuşit să dăm un gol, au încercat şi ei să revină, au băgat şi ei a doua, au prins curaj, au început să joace, după al doilea gol, nu s-au mai dus. S-a văzut că suntem superiori şi am reuşit să facem faţă”, a spus Daniel Bîrligea.

