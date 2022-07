Cristina Stoica de la MPFM 4 nu mai arată deloc așa. La ce schimbare de look a apelat

Cei doi au doi copii superbi, un băiețel pe nume Rian, și o fetiță care poartă numele Isabelle Maria. Cristina și Marian publică des imagini cu familia lor pe rețelele sociale și își țin mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața lor de familie.

Cristina Stoica de la MPFM 4 nu mai arată deloc așa

Recent, Cristina a publicat pe contul de Facebook o fotografie în care apare alături de Marian, iar cei doi par mai fericiți ca niciodată. Fostul concurent MPFM 4 își ține în brațe iubita, iar Cristina pare fericită și protejată de bărbatul pe care l-a ales drept soț în competiție, omul alături de care și-a întemeiat cea mai frumoasă familie.

Un alt detaliu pe care fanii l-au observat este faptul că Cristina și-a schimbat culoarea părului. Aceasta a optat pentru o nuanță de roșu aprins și îi stă foarte bine. Nuanța aleasă îi pune în evidență trăsăturile delicate ale chipului. Cristina a avut și un mesaj pentru Marian și a scris așa în descrierea fotografiei: "Te ador!!❤ Iubirea vieții mele❤ #fericire #iubire #familie".

Cei care îi urmăresc pe rețelele sociale au apreciat rapid fotografia și imagine a strâns peste 5000 de like-uri într-un timp foarte scurt. "Sunteți minunați", "Mirii sezonului MPFM , să fiți fericiți și sănătoși alături de cei 2 copiii minunați. Iubiți vă mult dragii mei frumoși !!", "Minunați!Să vă iubiți și să vă respectați așa toată viața!", au fost numai câteva dintre mesajele din secțiunea de comentarii.

Cum a evoluat povestea lor de dragoste

În ciuda dificultăților pe care le-au întâmpinat, din cauza diferenței de vârstă, Cristiana și Marian au dovedit că se iubesc cu adevărat și au rămas împreună. Ei sunt acum mai fericiți ca niciodată, mai ales că familia lor însumează patru membri.

Între Marian și Cristiana există o diferență de 13 ani, aspect care i-a făcut pe mulți să le pună relația la îndoială. Și ei au considerat, nu o dată, că acest lucru le pune piedici. La două luni după ce au decis să fie împreună, Marian și Cristiana se despărțeau pe motiv că nu sunt compatibili.

Cel care a inițiat despărțirea a fost Marian, care a concluzionat că perioada de două luni ar fi fost suficientă pentru ca el și Cristiana să formeze un cuplu solid însă, odată neîndeplinit acest aspect, relația era sortită eșecului.

“Cred că eu am fost de vină. Am spus lucruri care pe el l-au deranjat. Poate din greșeala asta o să învăț pe viitor. Mama și sora mea mi-au zis să fac ce simt, dar nu le-am lăsat să îmi zică unde am greșit pentru că vreau să îmi dau seama singură”, declara atunci Cristiana.

Dar sentimentele puternice i-au adus împreună și iată că, la șase ani de la acel moment, Marian și Cristiana au format o familie superbă.