Cleopatra Stratan și fratele ei, Cezar Stratan, seamănă izbitor, iar fanii au rămas surprinși să vadă cât de mare s-a făcut acesta.

Fiul lui Pavel Stratan nu a fost în lumina reflectoarelor atât de mult precum Cleopatra, însă și el a cochetat cu muzica încă de mic, lansând câteva piese superbe care au ajuns la inimile ascultătorilor foarte rapid.

În prezent, Cezar are mai multe hobby-uri care îi plac, urmând ca în următoarea perioadă să facă o alegere clară cu privire la cariera sa profesională.

Iată cât de mult seamănă cei doi și ce spune Cleopatra Stratan despre fratele ei!

Cleopatra Stratan, despre relația cu fratele său. Cum arată Cezar și ce diferență de vârstă este între cei doi

Frumoasa artistă are toate motivele să se bucure de cariera sa profesională, mai ales că recent a lansat o nouă piesă alături de soțul ei, Edward Sanda, și că totul merge conform planului. Cleopatra este împlinită și pe plan personal, ținând cont că familia ei îi este aproape și că îi oferă toată susținerea.

Dacă despre relația cu tatăl său și cu mama ei se știe că este una foarte bună, despre felul în care se înțelege cu fratele său aceasta nu a vorbit foarte des.

Totuși, într-un interviu acordat recent pentru Libertatea, aceasta a mărturisit că acesta a întrecut-o la înălțime și a dat de înțeles că între ei totul este foarte bine. Mai mult decât atât, ea a vorbit și despre planurile lui de viitor.

„Cezar crește, are 16 ani și e mai înalt decât mine! Este la liceu și mai are puțin până termină. Îi place muzica, doar că este la etapa la care are mai multe hobby-uri și va alege singur ce vrea să facă în viitor. Eu îl susțin, orice ar face” a povestit aceasta.

Diferența de 6 ani dintre cei doi este aproape insesizabilă, cei doi semănând ca două picături de apă. Iată un carusel de fotografii în care apare și o poză cu amândoi!

Cât despre cariera sa, cântăreața a mai povestit că pregătește o surpriză pentru public, dar că nu poate să ofere prea multe detalii. Singurul indiciu pe care l-a făcut public a fost cu privire la faptul că aceasta are legătură cu piesa „Ghiță” care a consacrat-o încă de când avea doar câțiva ani.

„Am o surpriză pentru public legată de «Ghiță», dar nu pot da mai multe detalii. Toate la timpul lor! Am multe planuri care sunt în desfășurare, dar veți afla de ele când va fi cazul. Legat de colaborările muzicale nu am programat nimic, dar las lucrurile să se întâmple și sunt deschisă”, a declarat Cleopatra Stratan.

