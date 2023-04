O mai ții minte pe Andrada Lungoci de la Mireasă pentru fiul meu? Acum e de nerecunoscut

Andrada a știut să se facă remarcată în casa MPFM. Tânăra a fost extrem de deschisă în privința vieții sale amoroase și a avut nu mai puțin de trei relații în casa Mireasă pentru fiul meu. Fosta concurentă s-a iubit cu Radu, cu Cristi, dar și cu Valentin.

Trei relații a avut Andrada la Mireasă pentru fiul meu

De altfel, Andrada de la MPFM se și logodise cu Cristi, iar cei doi se pregăteau de nuntă. Din păcate, însă, s-au despărțit, iar Andrada a început o altă relație, cu Valentin. În cele din urmă, și această legătură a fost sortită eșecului.

Chiar dacă a fost foarte vocală și implicată în diferite scandaluri, Andrada a fost mereu una dintre favoritele publicului. Aceștia i-au oferit susținere necondiționată de-a lungul parcursului ei competițional.

După ce i-au urmărit evoluția în show-ul matrimonial, cei care au îndrăgit-o au continuat să o urmărească în social media. O vreme ea și-a expus relația cu Valentin, însă de ceva vreme Andrada este foarte discretă.

Atât profilul de Facebook, cât și cel de Instagram este privat. Pe primul cont are o singură poză care poate fi văzută și de cei care nu-i sunt prieteni virtuali.

Cum arată acum Andrada de la Mireasă pentru fiul meu

În 2017, Andrada era una dintre cele mai frumoase foste concurente de la MPFM. Deși anii au trecut, tânăra pare să întinerească și să devină din ce în ce mai atrăgătoare.

Și-a lăsat părul să crească, are o siluetă parcă sculptată și trăsăturile ei s-au schimbat datorită felului în care se machiază și întreține. Andrada are buzele mai voluminoase, sprâncene pensate diferit și a luat kilograme în plus doar cât să aibă niște forme de invidiat.