Jador se pregătește să devină tată, însă înainte de toate va spune marele „DA” chiar în cea de-a treia zi de Crăciun! Iată ce a declarat despre marele eveniment!

Jador este în culmea fericirii! Artistul de manele va deveni tătic alături de cea care îi aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi!

Una dintre cele mai mari dorințe de-ale lui Jador s-a îndeplinit în sfârșit după ce iubita lui l-a anunțat că este însărcinată și că urmează să devină părinți.

Citește și: Frații Tate au pierdut procesul de evaziune fiscală. Cum au reacționat după ce li s-a confiscat peste 2 milioane de lire sterline

Iată ce spunea artistul de manele despre cererea în căsătorie și cum a pus totul la cale!

Articolul continuă după reclamă

Jador va deveni tătic! Artistul are planuri de căsătorie imediat după Crăciun

Potrivit fanatik.ro, Jador și partenera lui se pregătesc pentru cele mai importante momente din viața lor, atunci când vor deveni părinți.

Cei doi nu au făcut încă publică vestea cea mare pentru că și-au dorit să treacă peste perioada critică a sarcinii, scrie cancan.ro.

Deși Jador și Oana au lăsat impresia pentru o perioadă că nu sunt chiar bine din punct de vedere emoțional, în cele din urmă manelistul a decis să rupă tăcerea și să spună că totul a fost „numai o strategie de marketing” și că nu s-au certat „foarte tare”.

De asemenea, cântărețul a povestit că are în plan să facă pasul cel mare către căsătorie cât de curând, mai ales că deja și-a cerut iubita de soție în urmă cu ceva vreme.

Artistul nu își dorește să facă un eveniment mare, ci să aibă alături doar persoanele dragi chiar în a treia zi de Crăciun.

Iată ce spunea în urmă cu puțin timp în cadrul unui interviu acordat pentru un alt canal de televiziune:

„O să ne căsătorim, acum e o chestie serioasă. Vreau să îmi fac familie cu fata asta. Ne căsătorim a treia zi de Crăciun. Nu o să fac nuntă, o să mă duc la preot, o să mă cunune verișorii mei și o să mă duc la doamna primar. Nu ne-am despărțit, de fapt, niciodată. Nu ne-am certat foarte tare, a fost numai o strategie de marketing, așa cum mulți au și bănuit”.

Citește și: Mădălina Ghenea a aflat cine era femeia care a amenințat-o ani la rând. Cum a reacționat când a aflat că agresoarea este româncă

Lucrurile par că au luat-o pe modul repede-înainte pentru că Jador și partenera sa știu deja și sexul copilului!

Potrivit fanatik.ro, se pare că cei doi așteaptă cu sufletul la gură ca băiețelul lor să le îndeplinească visul de a deveni părinți în doar câteva luni, iar relația lor să devină din ce în ce mai sudată cu această ocazie.

Contactat de Spynews.ro, Jador a mărturisit că nu este deloc emoționat și că este extrem de nerăbdător să se căsătorească cu iubita lui în fața lui Dumnezeu.

„Nu, nu am emoții. Sunt cu ea împreună de un an, dar nu am de ce să am emoții”, spunea cântărețul.

Cei doi au în plan căsătoria civilă în doar câteva zile, iar referitor la nuntă acesta spune că nu va fi una, ci doar că va petrece în familie și intimitate.

„Nu poți să faci cununia religioasă fără cununia civilă, deci cea religioasă clar o s-o facem. Nu fac nicio nuntă, fac doar asta, doar cununia civilă și cea religioasă”, a mai declarat acesta pentru Spynews.ro.

Citește și: Brigitte și Florin Pastramă și-au cumpărat un nou bolid de lux. Cum arată mașina pe care puține persoane și-o permit