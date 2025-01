Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cine este Robert. Tânărul a venit în emisiune alături de doamna Adina, mama lui

Robert este unul dintre concurenții care au pășit în casa Mireasa în sezonul 11, care a debutat pe 13 ianuarie 2025.

Robert Cristian Zorila are 23 de ani, este din Bârlad, dar de 3 ani locuiește în Germania. Are 1,77 înălțime, 75 de kilograme și este zodia Scorpion.

Robert a făcut o școală profesională de mcanică auto, apoi a decis sa meargă în Germania la vârsta de 19 ani, unde lucrează la o firmă de curierat și ca agent de pază.

Robert, care mai are 2 surori, a copilarit la țară cu banica de la vârsta de 2 ani. Părinții lui sunt divorțați de peste 18 ani.

La Mireasa tânărul a venit îndrumat de sora lui mai mare.

Cine este Robert din sezonul 11 Mireasa

„Mi-aș dori ca fata pe care vreau să o cunosc să fie cât mai pasională, să îi placă sportul, brunetă, cu ochii negri, zodia nu contează. Ca vârstă să fie ca și mine sau poate chiar mai mare. Dacă o să mă îndrăgostesc nu o să conteze etnia sau naționalitatea. Pentru mama mea sigur are o importanță, nu ar accepta dacă fata are deja un copil. Îmi doresc de la fata pe care vreau să o cunoac să fie cât mai simplă, cu simțul umorului, cât mai simplă în relație. Nu as accepta să fie rea, vulnerabilă, pusă pe acandal, sa facă videochat”, a declarat Robert.

Pană la 23 de ani Robert a avut două relații, una în liceu, care a durat 6 luni, și una acum 3 ani, care a durat un an și jumtate.

Citește și: Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cum arată cele 9 concurente dornice să-și găsească sufletul pereche și să iubească românește

Doamna Adina îl însoțește pe băiat timp de 3 săptămâni, apoi va fi înlocuită de bunica.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.