Mireasa, sezon 6. Adina Miuleasa, apariție la Un Show Păcătos. Motivul pentru care a fost în platorul emisiunii

Adina Miuleasa din sezonul 6 Mireasa a fost recent invitată la emisiunea Un show Păcătos de la Antena Stars.

Adina Miuleasa a venit la Antena Stars pentru a povesti o experiență neplăcută de la o întâlnire cu un bărbat pe care îl credea bogat. Fosta concurentă Mireasa a spus la TV ce-și dorește de la un bărbat cu care ar putea să se mărite.

„Orice individ care vrea să iasă la un date cu mine să vină cu extrasul de cont și cu cazierul. Și cu actele de proprietate. În dragoste adevărată credeam când eram mică, dar acum cred că m-am dat pe brazdă. Ce înseamnă sărac: să nu aibă bani, să stea într-o garsonieră și asă aibă pretenția să plătim jumi juma”, a spus Adina Miuleasa la emisiunea lui Dan Capatos.

Fosta concurentă Mireasa a povestit o experiență nelăcută de întâlnire.

Ce a spus Adina Miuleasa la Un Show Păcătos

„Mi-a scris băiatul pe Instagram. Mi-a spus că el mă știe, că mă urmărește din umbră, să ne vedem. El e cunoscut, face parte din lumea mondenă. Am zis că a dat norocul peste mine! I-am spus să ne vedem, să facem niște TikTok-uri. Mi-a zis că el vrea să mergem la un restaurant de lux. Am mâncat, am petrecut, m-a pus să plătesc! Eu am crezut că face mișto. Am plătit și masa. 300 și ceva de lei. Da, un sărac. A zis să mergem acasă la el. A spus că are penthouse și jacuzzi, m-am bucurat, mi-am luat și costumul de baie în mașină. Am ajuns la domnul acasă, cân dintru era o garsonieră de maximum 20 de metri pătrați. Mi-a spus că are casa în lucru. Mi-a dat puțin cu virgulă, pentru că știam că omul are bani. Cum să mă duci în garsoniera aia, eu fată frumoasă”, a spus Adina Miuleasa în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

„Vrei să mint oamenii, să le spun că aș accepta un sărac? Vine ăla cu salariul minim și ce-i fac? Zice hai să plătim ratele la garsonieră! Mă găsesc pe mine că eu par așa mai naivă, dar eu nu sunt naivă! Să mă scoată la o masă de minimum 1000 de lei. Să aibă un penthouse sau o casă de 100 mp. Să se prezinte cu cazierul. Acum 2 luni am avut problemă cu unul cu cazierul”, a mai spus Adina la Un show Păcătos.

Adina Miuleasa a fost concurentă în sezonul 6 Mireasa. Tânăra nu și-a găsit sufletul pereche în competiție.