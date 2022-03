Gala Mireasa sezonul 5, 12 martie 2022. Larisa și Robert s-au despărțit

Gala din 12 martie 2022, de la Mireasa Sezonul 5. Puțin confuză în relația de cuplu, Larisa îi împărtășea lui Lucy câteva gânduri referitoare la ceea ce simțea pentru Robert: Nu simt ceea ce trebuie să simt... Mă cunosc pe mine, am încercat... Chiar mi-a plăcut în prima zi, dar după când ne-am pus in pat, nu știu... Nu am chestia aia de care aveam eu nevoie..."

