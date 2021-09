Mireasa Sezonul 4, 13 septembrie 2021. Alina vrea o relație cu Alexandru?!

În ediția din 13 septembrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, pe lângă distracție, la petrecere, s-au întâmplat și ceva apropieri. Alexandru și Alina trăgeau câteva concluzii despre posibilitatea de-a se oferi unu altuia încredere. Alex: "Eu, cum am spus, am zis că vreau să cunosc cât mai multe fete. Dacă am date cu cineva, asta nu înseamnă că..."

