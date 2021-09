Mireasa Sezonul 4, 13 septembrie 2021. Isidora, despre nominalizarea doamnei Eugenia: "Nu are coloană de femeie"

În ediția din 13 septembrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, a doua gală din Casa Mireasa a generat reacții dintre cele diverse. Pe lista contestaților, comportamentul Andradei, dar și nominalizarea doamnei Eugenia: "Ce vrea să facă e jos de tot! Nu are coloana de femeie, oricum... Am stat, am gătit cu ea, am vorbit, am respectat-o și mă elimină pe mine?!"

Luni, 13.09.2021, 14:22