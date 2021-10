Mireasa Sezonul 4, 28 octombrie 2021. Alex încă se mai gândește la relația cu Adelina!

În ediția din 28 octombrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, Alex și Ana și-au petrecut timpul împreună cu multe dezvăluiri din fostele relații: Nu am mai simțit să zic "Te iubesc!". Ana: Eu nu am ce să discut cu ea. O văd când se uită la noi... E supărată, dar eu nu am nicio vină... Nu-mi plac complicațiile de genul.”

Joi, 28.10.2021, 14:52