Mireasa Sezonul 4, 3 septembrie 2021. Petrică, impresionat de Maria: "Îmi place că are loc de muncă"

În ediția din 3 septembrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, Petrică și Maria au avut parte de o întâlnire pe nevăzute. Petrică este de părere că Maria este față potrivită pentru el: Îmi place că lucrează și are studii superioare... Consider că o femeie are și ea ceva de oferit, nu așteaptă totul numai de la bărbat și chiar asta îmi place foarte mult la Maria".

Vineri, 03.09.2021, 15:19