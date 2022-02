Mireasa Sezonul 5, 11 februarie 2022. Alina, după întâlnirea cu Valentin: Încă nu am încredere în el!

Ediția din data de 11 februarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Drept premiu pentru câștigarea unei întreceri, Valentin a ales să iasă la întâlnire cu Alina. ”Am avut emoții. Ne-am plimbat, am povestit, ne-am simțit bine. Ea mă tachinează pentru că nu are o încredere foarte în mine”, a spus concurentul, după întâlnirea cu Alina. ”Încă nu am încredere în el pentru că nu mi-a dat de înțeles că el este sigur pe ce își dorește”, a completat Alina.

Vineri, 11.02.2022, 15:16