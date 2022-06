Mireasa Sezonul 5, 23 iunie 2022. Valentin și Alina, la task-ul telefoanelor: Nu am avut niciun mesaj?

Ediția din data de 23 iunie 2022 a emisiunii Mireasa, Sezonul 5. Valentin și Alina au participat la task-ul telefoanelor. Alina voia să afle dacă Valentin a găsit ceva compromițător în telefonul ei: Am ceva? Nu am avut niciun mesaj? Nu ai văzut nimic să te deranjeze?..." Alina: "Am văzut doar o conversație cu o față, dar nu a fost nimic serios..."

Joi, 23.06.2022, 15:24