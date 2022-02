Mireasa Sezonul 5, 28 februarie 2022. Doamna Elenora este pusă la zid de Pernes

Ediția din data de 28 februarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Doamna Elenora este pusă la zid de Pernes, pe motiv că își petrece foarte mult timp cu Giovana și Sese: Stai tot timpul cu Sese... Doamna Elenora se apară: Și dacă plec din această emisiune am mulțumirea mea de om că am reușit s-o integrez pe Giovana. Nu m-am simțit că am favorizat-o pe Giovana..."

Luni, 28.02.2022, 16:19