Mireasa Sezonul 5, 3 mai 2022. Doamna Mioara nu se mai înțelege cu Andrei

Ediția din data de 3 mai 2022 a emisiunii Mireasa, Sezonul 5. Doamna Mioara este supărată din nou: Când mai primești scrisori, mie să nu-mi mai dai! Eu nu pot să mai suport când spune că eu am greșit... Eu am greșit că am fost provocată... Le citești tu, atât!..." Ina a luat tricoul doamnei Mioara, fără să știe că este al dumneaei: Nu am știut...Îmi cer scuze de încurcătură"

Marti, 03.05.2022, 15:50